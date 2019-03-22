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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena
22 Mart 2019 - 07:23,

Eljif Elmas çıldırdı! Dün gece...

Türkiye'nin de bugün start vereceği EURO 2020 Avrupa Elemeleri'nde ilk maçlar oynandı. Gecenin sıra dışı performansına imza atan isim Fenerbahçeli Eljif Elmas oldu...

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EURO 2020 Elemeleri, 4 grupta oynanan karşılaşmalarla başladı...

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Yeni yapılanma sürecindeki  Hollanda, Memphis Depay (2), Georginio Wijnaldum ve Virgil van Dijk'in golleriyle  Belarus'u 4-0 mağlup etti.

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Babel 59. dakika sahada kalırken vasat bir görüntü çizdi...

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Hırvatistan ise az daha kazaya uğruyordu... Evinde Azerbaycan'ı ağırlayan Hırvatistan, eski Trabzonsporlu Ramil Sheydaev'in golüyle 1-0 yenik duruma düştü.

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Andrej Kramaric ve Borna Barisic'in golleri skoru tayin etti: 2-1

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Eden Hazard önderliğindeki Belçika ise gruba çok rahat bir başlangıç yaptı. Rusya'yı Hazard (2) ve Tielemans'ın golleriyle 3-1 mağlup eden Belçika I Grubu'na 3 puanla başlangıç yaptı.

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Maçta 556 başarılı pasla oynayan ev sahibi 15 şut denemesinde bulundu.

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Fenerbahçeli Skrtel'in Milli Takım'ı bıraktığını açıklamasıyla farklı bir savunma yapısıyla sahaya çıkan Slovakya ise gruplara rahat bir başlangıç yaptı.

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Macaristan'ı 2-0 yenen Slovaklar'da Kucka 90 dakika forma giydi. Stoch ise 79'da oyuna dahil oldu.

10/15GECENİN PERFORMANSI ELJİFTEN

GECENİN PERFORMANSI ELJİF'TEN

Fenerbahçe formasıyla son dönemde eleştirilere maruz kalan Eljif Elmas ise gruplarda ilk maçlara damga vuran isimlerden oldu.

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Eljif Makedonya'nın Letonya'yı 3-1 mağlup ettiği maçta adeta şov yaptı.

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Makedonya 11. dakikada Alioski'nin golüyle 1-0 öne geçmişti.

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Hasani'nin sakatlığı sonrası 23. dakikada oyuna dahil olan Eljif, sadece 6 dakika sonra fileleri sarstı. Maçtaki başarılı performansını sürdüren genç futbolcu 90. dakikada harika bir gole imza attı.

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Eljif sağ çaprazdan ceza sahasına girip şık bir aşırtma vuruşuyla skoru belirledi: 3-1

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Öte yandan Makedonya ile 100. maçına çıkan Goran Pandev, Eljif Elmas'ın 2 gol attığı karşılaşmada 1 asist kaydetti.

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