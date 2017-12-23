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El Clasico'ya damga vuran olay! Messi, Ronaldo'ya...
Futbol
El Clasico'ya damga vuran olay! Messi, Ronaldo'ya...
La Liga
'da haftanın maçı
Real Madrid
ile
Barcelona
arasında oynanan müsabaka. Bu maçın ilk yarısında yaşanan bir olay ise karşılaşmaya damga vurdu.
Fotoğraflar: AJANSLAR
23.12.2017 - 16:19
SON GÜNCELLEME
23.12.2017 - 16:25
Fotoğraflar: AJANSLAR
23.12.2017 - 16:19
SON GÜNCELLEME
23.12.2017 - 16:25
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Real Madrid ile Barcelona El Clasico mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçın ilk yarısında yaşınan olay ise çok konuşuldu.
Fotoğraflar: AJANSLAR
23.12.2017 - 16:19
SON GÜNCELLEME
23.12.2017 - 16:25
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Kaleye uzak böleden serbest vuruş kazanan Katalan ekibinde topun başına Lionel Messi geçti. Arjantinli dünya yıldızının sert vuruşunda top Real'in yıldızı Ronaldo'nun kafasında patladı.
Fotoğraflar: AJANSLAR
23.12.2017 - 16:19
SON GÜNCELLEME
23.12.2017 - 16:25
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Bu görüntü ise taraftarlar arasında ise alay konusu oldu. İşte o anlar...
Fotoğraflar: AJANSLAR
23.12.2017 - 16:19
SON GÜNCELLEME
23.12.2017 - 16:25
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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır...
Fotoğraflar: AJANSLAR
23.12.2017 - 16:19
SON GÜNCELLEME
23.12.2017 - 16:25
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Fotoğraflar: AJANSLAR
23.12.2017 - 16:19
SON GÜNCELLEME
23.12.2017 - 16:25
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Fotoğraflar: AJANSLAR
23.12.2017 - 16:19
SON GÜNCELLEME
23.12.2017 - 16:25
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La Liga
Barcelona
Real Madrid
El Clasico
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