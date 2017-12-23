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Futbol

El Clasico'ya damga vuran olay! Messi, Ronaldo'ya...

La Liga'da haftanın maçı Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan müsabaka. Bu maçın ilk yarısında yaşanan bir olay ise karşılaşmaya damga vurdu.

Fotoğraflar: AJANSLAR
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Real Madrid ile Barcelona El Clasico mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçın ilk yarısında yaşınan olay ise çok konuşuldu.

Fotoğraflar: AJANSLAR
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Kaleye uzak böleden serbest vuruş kazanan Katalan ekibinde topun başına Lionel Messi geçti. Arjantinli dünya yıldızının sert vuruşunda top Real'in yıldızı Ronaldo'nun kafasında patladı.

Fotoğraflar: AJANSLAR
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Bu görüntü ise taraftarlar arasında ise alay konusu oldu. İşte o anlar...

Fotoğraflar: AJANSLAR
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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır...

Fotoğraflar: AJANSLAR
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Fotoğraflar: AJANSLAR
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Fotoğraflar: AJANSLAR
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La LigaBarcelonaReal MadridEl Clasico

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