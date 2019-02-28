El Clasico'da şoke eden olay! Ramos, 6-0...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İspanya Kral Kupası yarı finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.
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Türkiye'de yayıncısı olmayan karşılaşmada Barcelona, ezeli rakibini bozguna uğrattı.
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Dev maça damga vuran isim ise Sergio Ramos oldu...
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Real Madrid'in kaptanı üst üste gelen goller sonrası adeta çıldırdı...
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Ramos'un saha içinde yaptıkları İspanyol basınının bir numaralı gündem maddesi oldu. İşte detaylar...
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Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Real Madrid, ilk yarıda Vinicius ile yakaladığı dört önemli gol pozisyonunu değerlendiremeyince takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti. İkinci yarı Real Madrid atak oyunun devam ettirmesine rağmen defansında daha fazla boşluklar bırakmaya başladı.
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Karşılaşmanın 50. dakikasında Ousmane Dembele ile gelişen Barcelona atağında ceza sahası içinde topla buluşan Luis Suarez, kaleci Keylor Navas'ın ellerinin arasından topu ağlara göndererek Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.
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Kontrataklarla Real Madrid kalesine gelen Barcelona, 68. dakikada yine Dembele ile bu kez sağ kanattan tehlike yarattı. Dembele'nin ortasında ceza sahasında Luis Suarez ile ikili mücadaleye giren Real Madrid'in Fransız futbolcusu Raphael Varane'ın ters vuruşunda top kendi kalesi gitti ve bordo mavililer farkı 2'ye çıkardı.
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Ev sahibi takımın skorun etkisiyle maçı bıraktığı anlarda, 72. dakikada Casemiro'nun Luis Suarez'i ceza sahsında düşürdüğü pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Uruguaylı futbolcu kendisinin 2. takımının 3. golünü attı. İlerleyen dakikalarda skor değişmeyince Barcelona, Bernabeu'dan 3-0 galip ayrıldı. Yarı finalin ilk maçında sahasında 1-1 berabere kalan Barcelona deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyetle adını finale yazdırdı.
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RAMOS'TAN '6-0' PATLAMASIİspanya Kural Kupası yarı final rövanş maçı sırasında Sergio Ramos'un takım arkadaşlarına sarf ettiği sözler İspanyol basınında manşet oldu.
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Suarez'in 72'deki golü sonrası 3-0'a gelirken Ramos takım arkadaşlarını saha içerisinde sert şekilde, "Altı gol mü attıracaksınız. Kendinize gelin, oynayın." dedi.
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Maç sonu adeta yıkım yaşayan Ramos'un flaş röportaja çıkmadığı da ifade edildi.
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REAL MADRİD'E NELER OLUYOR?Ligde Barcelona'nın 9 puan gerisinde olan Real Madrid, bu sonuçla birlikte Kral Kupası'na da veda etmiş oldu.
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Real Madrid'in yıldızlarının düşünceli görüntüleri de gecenin çok konuşulan olaylarından oldu.
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Marcelo ve Bale'in yedek kulübesindeki düşünceli halleri objektiflerden kaçmadı.
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Kral Kupası'nın son 4 yıldır şampiyonu olan Barcelona, toplamda 30 kez ile bu kupaya en fazla sahip olan takım konumunda bulunuyor.
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Diğer yandan teknik direktör Ernesto Valverde, Barcelona'nın başında 100. maçına çıktı. İspanyol teknik adam Katalan takımı ile şimdiye kadar 68 galibiyet, 9 yenilgi ve 23 beraberlik aldı.
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında 2 Mart Cumartesi günü iki takım bir kez daha Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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La Liga'da mevcut durumda Barcelona 57 puanla lider, Real Madrid ise 48 puanla 3. sırada yer alıyor.
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Kupadaki diğer finalist takım Valencia ile Real Betis arasında 28 Şubat akşamı TSİ 23.00'da başlayacak maçta belli olacak.
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Sevilla kentinde oynanan ilk maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.
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Real Madrid - Barcelona maçlarından en iyi anlar... (VİDEO)