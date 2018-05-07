El Clasico ile Türk derbisi arasındaki 7 fark

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Pazar akamı Barcelona’da oynanan Barcelona-Real Madrid maçını izleyen 5 Türk gazeteci, kulüp başkanı ve iş insan Türkiye’deki derbileriyle El Clasico’yu kıyasladı.
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Genel görüş şu: Bizim derbiler heyecanda, İspanyollarınki kalitede fark atıyor.
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KADIN GÖZÜYLE
Sözcü Gazetesi yazarı Özlem Gürses:
Üçüncü defa El Clasico izliyorum, her defasında aynı duyguyu yaşıyorum. Müthiş bir seyirci farkı var. Fatih Altaylı söyleyince düşündüm, acaba bunun bilet fiyatlarının yüksekliği ile ilgisi var mı diye. Ancak para biriktirip gelmiş çok sayıda orta sınıf mensubu insan da gördüm. Ayrıca bira servisi de var, içkinizi de içebiliyorsunuz. İkincisi oyuncuların fizik yapısı mükemmel. Üçüncüsü duygu bakımından ise oyuncuları biraz ruhsuz gibi gördüm. Dördüncüsü kadın olarak, hiçbir endişe duygusu hissetmeden çok sakin ve güvenli bir maç seyrettim.
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BİLİNÇLİ BİR SEYİRCİ HAREKETİ İZLİYOR TEPKİSİ ÖLÇÜLÜ
KULÜP BAŞKANI GÖZÜYLE
Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren:
Seyirci bakımından çok bilinçli bir seyirci gördük. Bu kadar büyük bir rekabete rağmen seyircinin hiçbir aşırı tepkisi yok. Aslında çok proaktif bir seyirci. Her hareketi değerlendiriyor, tepkisini gösteriyor. Ancak aşırı bir tepki yok. Çok güzel maç oldu. 2-2 de bitti.
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İKİ DERBİ ARASINDA TAM YEDİ FARK VAR
SİYASİ GAZETECİ GÖZÜYLE
Milliyet yazarı Güneri Cıvaoğlu:
En önemli gözlemim şu. Bir: Derbi sırasında birkaç itiş kakış oldu ama derbiden sonra futbolcular birbirlerine sarılıp öpüştüler. İki: Tribünlerle ilişkinin öyle çok hareketli olmayıp, normal ölçülerde olmasıydı. Üç: Sahaya hiçbir şekilde yabancı madde atılmadı. Dört: İki takımın koçları arasındaki ilişkinin çok sakin ve medeni oluşuydu. Beş: Futbolcuları olağanüstü fit gördüm. Yani milenyum kuşağının futbolcularıydı hepsi. Her biri Ascot yarışını kazanacak hızdaydı.Altı: Futbolcular müthiş bir istek v e arzuyla oynuyordu, tribünleri neredeyse hiç duymuyormuş havasındaydı. Yedi: Messi’yi biraz hırçın buldum. O hırçınlığı takımına bir gole mal oldu.
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BİLET 4 BİN EURO OLUNCA FARK BÜYÜYOR
GALATASARAYLI GAZETECİ GÖZÜYLE
Haber Türk Yazarı Fatih Altaylı:
Bir: Buna derbi denmez. İki şehrin takımı arasında değildi. Bu iki büyük ve kaliteli takım arasındaki bir maçtı ve Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbiyle karşılaştırmak yanlıştır. İki: İzleyicilerin yarısına yakını yabancıydı. Yani burada saha avantajı diye bir şey yoktu. Üç: Şampiyon bir takımın sahası gibi bir hal yoktu. Para çoğaldıkça atmosfer azalır sporda. Biletler 4-5 bin Euro olunca, haliyle bizdeki atmosfer olmuyor, daha sakin bir seyirci oluşuyor. Statlarda asıl havayı yaratan zengin olmayan kesimdir. Dört: Futbolcularda da doymuş bir hava vardı. Paranın düzeyi tabii ki futbolcuları da etkiliyor.
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MESSİ VE RONALDO BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI
SPONSOR GÖZÜYLE
Barcelona Kulübü sponsoru NEF Grubu Başkanı Erdem Timur:
Bir: Ruh olarak, özellikle taraftarın ruhu olarak ikisi çok farklı. Tribünde taraftar olarak sayı azdı. Gereğinden fazla orada bulunmak için gelen seyirci vardı ve profesyonel bir ruh hâkimdi.İki: Bu yıl 1932 yılından beri ilk defa namağlup şampiyon olmuş bir Barcelona vardı sahada. Ama buna karşılık sanki sıradan bir Anadolu maçı sakinliğinde karşılaşma seyrettik.Üç: Tabii ki, futbolda bütçe yükseldikçe futbolun seviyesi ve kalitesi de yükseliyor. Ama buna rağmen, ruh olarak bizdeki derbilerden yukarı seviyede değildi. Hatta bizdeki iki derbi etik olarak bunlardan daha etik oynanmıştır diyebilirim.Dört: Ronaldo ve Messi gibi gol sayıları 1000’e ulaşmış iki futbolcu izliyorsunuz ama dün geceki ruhsuzlukları beni şaşırttı.Beş: Bizim açımızdan önemli olan, bu yıl sponsoru olduğumuz iki takım, Barcelona ve Galatasaray şampiyonluğa oynuyor. Bu çok sevindirici.
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FENERBAHÇELİ GAZETECİ GÖZÜYLE
Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök
Bir: Fenerbahçe’nin stadındaki derbi atmosferi kesinlikle El Clasico’ya üç basar.İki: futbolcular çok ruhsuzdu. Maç sonu kutlamasına takımın yarısı zorla çıktı.Üç: Zafer turunda koşmayıp ruhsuz şekilde yürüdüler.Dört: Fakat maçın kalitesi bizim derbiye üç basar.