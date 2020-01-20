Haber Giriş: 20 Ocak 2020 - 12:22,
Efsanenin son görüntüsü şaşkına çevirdi
Manchester United efsanesi Ryan Giggs bu kez futbol ile değil özel yaşamında aldığı bir kararla gündem oldu.
Galler Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan 46 yaşındaki Giggs, 24 yılllık futbol kariyerinin ardından kaybettiği saçlarını geri kazanmak için saç ektirirdi.
The Sun'da yer alan habere göre Ryan Giggs, yaşadığı kelleşme nedeniyle kendini gizlemek istediğini belirten Giggs 'Hep arkada kalmaya çalışıp, evden çıkmıyor ve şapkayla geziyordum. Saç ektirme kararımızı aileme söylediğimde beklediğimden iyi karşıladılar.' dedi.
"30'lu yaşlarımda saçlarım incelmeye başladı. Özellikle yağmur yağdığında ve maç televizyondan verileceği zaman daha da paranoyak hale geldim." şeklinde konunuştu.
9