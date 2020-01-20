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Futbol
Haber Giriş: 20 Ocak 2020 - 12:22, /

Efsanenin son görüntüsü şaşkına çevirdi

Manchester United efsanesi Ryan Giggs bu kez futbol ile değil özel yaşamında aldığı bir kararla gündem oldu.

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Galler Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan 46 yaşındaki Giggs, 24 yılllık futbol kariyerinin ardından kaybettiği saçlarını geri kazanmak için saç ektirirdi.

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Futbol oynadığı yıllarda yaşadığı stres nedeniyle saçlarını kaybettiğini ifade eden efsane isim, Cheshire'da MHR adlı saç kliniğinde saç tedavisi görmeye başladı.

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The Sun'da yer alan habere göre Ryan Giggs, yaşadığı kelleşme nedeniyle kendini gizlemek istediğini belirten Giggs 'Hep arkada kalmaya çalışıp, evden çıkmıyor ve şapkayla geziyordum. Saç ektirme kararımızı aileme söylediğimde beklediğimden iyi karşıladılar.' dedi.

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Futbolun stresli olduğunu vurgulayan Giggs, "Kendinizi baskı altına sokuyorsunuz. Milyonlarca göz sizi izlerken oynamak ise sizi daha fazla baskı altına sokuyor ve bu da saç kaybını artırıyor.

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"30'lu yaşlarımda saçlarım incelmeye başladı. Özellikle yağmur yağdığında ve maç televizyondan verileceği zaman daha da paranoyak hale geldim." şeklinde konunuştu.

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Efsane isim, ilk olarak 2009'da bir saç kliniğini giden ve saç büyümesini artırmak için Lazer tedavisiyle birlikte losyonlar ve özel şampuanlar kullanmaya başladı.

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Giggs, son olarak ilk müşterilerinden olduğu ve hissesine de sahip olduğu klinikte saç tedavisine başladı.

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EURO 2020'de A Milli Futbol Takımımız'la aynı grupta yer alan Galler'i çalıştıra Ryan Giggs 2 haftalık tedavinin ardından saçlarının son durumunu da paylaştı.

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