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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
CNN Türk
20 Haziran 2019 - 12:36,

Efsanenin 31 yaş küçük sevgilisi olay oldu

Brezilya'nın efsane futbolcularından Romario'nun kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi olması ülkesinde tartışmalara neden oldu.

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53 yaşındaki Romario, kendisinden 31 yaş küçük olan sevgilisi Ana Karoline hakkında bir açıklama yaptı.

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Brezilya basınında çok konuşulan bu ilişki sonrası konuşan Romario, eleştirilere cevap verdi.

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Brezilyalı efsane yaptığı açıklamada, "Yaş sadece bir sayıdır. Biz birbirimize aşığız, gerisi hiç önemli değil...

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İnsanlar aramızda 31 yaş fark olduğunu söyleyebilirler ama biz bununla ilgilenmiyoruz." dedi.

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22 yaşındaki Ana Karoline ise bu eleştirilere bir cevap vermedi.

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Ana'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar da şimdiden Brezilya'da çok konuşulmaya başlandı.

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Romario futbolculuk kariyerinde Barcelona forması giymişti...

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