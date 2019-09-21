Efsaneler önce yıkıldı, sonra sevindi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEfsaneler önce yıkıldı, sonra sevindi
GeriFutbol Efsaneler önce yıkıldı, sonra sevindi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
21 Eylül 2019 - 00:55,

Efsaneler önce yıkıldı, sonra sevindi

Tenis dünyasının iki efsane ismi Roger Federer ile Rafael Nadal, Laver Cup'ta Dünya Takımı'na karşı Avrupa Takımı'nda birlikte mücadele etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Tenis severlerin kariyerleri boyuncu karşı karşıya gelmelerine alışık olduğu iki usta raket bu kez aynı takımın kazanması için mücadele etti.

2

Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Fabio Fognini ve Roberto Bautista ile birlikte Avrupa takımında yer alan İsviçreli raket Federer ile İspanyol tenisçi Nadal takım arkadaşlarının karşılaşmaları sırasında onlara taktik verdi.

3

Nadal ve Federer takım arkadaşlarının karşılaşmalarını saha kenarından heyecan içinde izledi.

4

Efsane tenisçiler, takım arkadaşları Fabio Fognini'nin mağlup olduğu karşılaşmada ise büyük üzüntü yaşadı.

5

Turnuvada Dominic Thiem, Denis Shapovalov’u 6-4, 5-7, 13-11'lik setlerle yenerek Avrupa Takımı'nı 1-0 öne geçirdi.

6

Fabio Fognini ise Jack Sock'a 2-0 (6-1/7-6/7-3) mağlup olurken, Dünya Takımı skoru eşitledi.

7

Nadal ve Federer maç sırasında takım arkadaşları Fognini'ye taktik vermeyi de ihmal etmedi.

8

Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz 2-1 ile (6-2/1-6/10-7) geçince Avrupa Takımı turnuvada yeniden öne geçti.

9

Federer/Zverev ikilisi Shapovalov/Sock çiftini 2-0 (6-3/7-5) mağlup etti ve Dünya Takımı karşısında skoru 3-1 getirdi.

10

Tenis severler turnuvada Federer ve Nadal'a büyük ilgi gösterdi.

11
12
13
14
15
16
17
18

 CANLI BAHİS, Misli.com'da başladı! Maç listesini görmek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Efsaneler önce yıkıldı, sonra sevindi
Futbol dünyasından Neslican Tay paylaşımları
Bileti kesildi! Devre arasında gelmişti...
Nereden nereye! 3 sezonda dibe vurdu...