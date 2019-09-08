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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Efsaneden James Rodriguez çağrısı: 'Galatasaray'a götür'
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Futbol
Sabah
08 Eylül 2019 - 16:56,

Efsaneden James Rodriguez çağrısı: 'Galatasaray'a götür'

Galatasaray'ın uzunca bir süredir gündeminde olan ve transferin son günlerinde kadrosuna katılan Radamel Falcao'ya yapılan karşılaşma töreni tüm dünyada gündem olmuştu.

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Sarı-kırmızılı futbolcu havalimanına iner inmez on binlerce sarı-kırmızılı taraftar tarafından karşılanmıştı.

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Geçtiğimiz günlerde de Galatasaray, bu sezonki yeni transferleri için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni organize etmiş, yine on binlerce taraftarın katılımıyla tören görsel şova dönmüştü.

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İmza töreninin de yıldızı haline gelen Falcao'ya bu yapılanlar Kolombiya'da birinci gündem maddesi.

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Falcao için yapılan gösteriden çok etkilenen Kolombiya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Ivan Cordoba'dan flaş bir çağrı geldi.

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Cordoba, bir süredir ortadan kaybolan James Rodriguez'e de Galatasaray'a transfer olmayı teklif etti.

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Cordoba, "Bence Falcao, James'in Galatasaray'a gitmesinde yardımcı olmalı" yorumunu yaptı.

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28 yaşındaki futbolcu son iki sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçirdi.

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Bu sezon yeniden Real Madrid'e dönen Kolombiyalı oyuncu teknik direktör Zinedine Zidane ile anlaşamıyor.

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Rodriguez bu sezon La Liga'da bu sezon bir maçta 57 dakika süre aldı ancak skor üretemedi.

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