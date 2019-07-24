Efsane şov yaptı, Merih Demiral fişi çekti...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus, Inter'i devirirken, milli futbolcumuz Merih Demiral, dünyaya adından söz ettirdi.
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İşte ayrıntılar...
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Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus, normal süresi 1-1 biten mücadelenin ardından Inter'i penaltı atışlarıyla mağlup etti.
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Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, Juventus ile Inter, Çin'in Nankin kentindeki Olimpiyat Spor Merkezi'nde karşı karşıya geldi.
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Inter, Juventus'un yeni transferi Matthijs de Ligt'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
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İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Juventus'ta 68. dakikada ağları sarsan Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, skoru 1-1'e getirdi ve mücadelenin normal süresi, bu skorla sona erdi.
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Torino temsilcisi penaltı atışlarında rakibine üstünlük kurarken, yıldız ismin şovu vardı...
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Siyah-beyazlı ekipte ilk 3 penaltı atışını Joao Cancelo, Cristiano Ronaldo ve Emre Can değerlendirirken, Adrien Rabiot ve Federico Bernardeschi kaçırdı.
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Inter'de ise George Puşcaş, Joao Mario ve Nicolo Barella penaltı atışlarını golle sonuçlandırdı.
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Efsane geçit vermedi
Paris Saint Germain'le yollarını ayırdıktan sonra yeniden Torino ekibine dönen Gianluigi Buffon, kalitesini konuşturdu.
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41 yaşındaki kaleci Inter'de Andrea Ranocchia, Samuele Longo ve Borja Valero'nun penaltı atışlarını kurtarırken, fişi Merih çekti...
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Galibiyet golü Merih'ten
Takımın yeni transferlerinden milli oyuncu Merih Demiral, 6. ve son penaltıyı gole çevirerek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
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Normal süresi 1-1 biten maçı, penaltılarla 4-3 kazanan siyah beyazlılar, büyük sevinç yaşadı.