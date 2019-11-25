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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: Instagram
25 Kasım 2019 - 15:14,

Efsane ismin son görüntüsü şaşırttı

Dünya futbolunun bir dönemine dagma vuran isimlerden biri olan efsane futbolcu görüntüsüyle şaşırttı.

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Barcelona ve Brezilya futbolunun efsane isimleri arasında yer alan 47 yaşındaki Rivaldo adeta gençlere taş çıkartıyor.

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Bir çok futbolcu futbolu bıraktıktan sonra hızla kilo alıp sportif vücudunu kaybederken, Rivaldo fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.

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Efsane isim eşi Eliza Kaminski ile birlikte spor salonunda yaptığı çalışmalardan fotoğraflarını instagram hesabından hayranları ile paylaştı.

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Rivaldo'nun 47 yaşında olmasına rağmen vücudunun fit görüntüsü şaşırttı.

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Bir dünya kupası, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 İspanya Lig şampiyonluğu ve Ballon d'Or ödülünün yanı sıra sayısız başarının sahibi olan Rivaldo, 2014 yılında futbolu bırakmıştı.

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Brezilyalı efsane özellikle attığı müthiş frikik golleriyle tanınan bir isimdi.

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Rivaldo, La Liga kariyerinde 198 maçta 107 gol, 32 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.

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