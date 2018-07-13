Efsane isimden Cüneyt Çakır için flaş sözler!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, Cüneyt Çakır için konuştu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Rusya’da UEFA yönetim kurulu üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile bir araya gelen Hırvatistan'ın efsane ismi, çarpıcı açıklamalar yaptı ve Türk futboluna övgüler yağdırdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, "Sağlam bir dostluğumuz var" dediği Servet Yardımcı ile Dünya Kupası'nda finale çıkmalarının sevincini paylaştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Hırvat efsane, "Final bizim için rüya ama tesadüf değil. Yıllardır süren bir çalışmanın ürünü" ifadesini kullanırken, Türk futbolu için de "Türkiye Dünya Kupası'nda olmalıydı. Çünkü potansiyeli ve futbola olan sevgisiyle bunu fazlasıyla hak ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İkilinin buluşmasında yarı finalde Hırvatistan-İngiltere maçını mükemmel yöneten Cüneyt Çakır da konuşuldu. Suker, başarılı hakemimiz hakkında "Çok güzel bir maç yönetti, baskı altında kalmadı. Cüneyt Çakır bana göre dünyanın en iyi hakemi konumunda" yorumunu yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Servet Yardımcı ise Hırvatistan'ın finale yükselmesi nedeniyle Davor Suker'i kutladı, ardından da kendisini TFF'nin Riva'daki tesislerine davet etti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Avrupa'da 90'lara damga vuran santrforlardan biri olan Suker, 1998 Dünya Kupası'nda 6 gol atmış ve Real Madrid, Arsenal gibi önemli takımlarda forma giymişti. 50 yaşındaki Suker, 2012'den bu yana Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürütüyor. (Sabah)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bir yanda sevinç, diğer yanda ise hüzün... Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda tarih yazması, iki ülkeye de farklı duygular yaşattı. Maçın son düdüğü ile birlikle bir yanda mutluluk hakimken, diğer yanda ise gözyaşları sel oldu... O anları izlemek için videoya tıklayınız...