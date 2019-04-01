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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto:AP
01 Nisan 2019 - 14:33,

Efsane dönüyor! Hem de inanılmaz bir maçla...

Dünya ağırsıklet boksunun efsanevi isimlerinden Wladimir Klitschko, son zamanların bir numarası olan Anthony Joshua'ya karşı nakavtla kaybetmişti.

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Ukraynalı boksör bu mağlubiyetin ardından flaş bir karar aldı.

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43 yaşındaki Klitschko, Nisan 2017'de İngiliz Joshua'yı devirmeye çok yaklaşsa da, kariyerinde ilk defa nakavt oldu.

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Rakibini önce knock-down eden Klitschko, ardından kalkmayı başaran Joshua'ya direnemedi. Bu dövüşün ardından efsanevi boksör emeklilik kararı almıştı.

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Son gelen haber ise Klitschko hayranlarını epey sevindirdi. Ukraynalı dev bir sözleşme ile ringlere dönüyor.

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Dünyaca ünlü yayıncı DAZN ile 3 maçlığına 107 milyon Euro'luk bir anlaşma yaptığı iddia edilen tecrübeli sporcunun, rakiplerinin de belli olduğu dile getirildi.

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Klitschko'nun, Anthony Joshua ve Tyson Fury ile rövanş maçları oynayacağı ifade ediliyor.

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Fury, Kasım 2015'te Klitschko'yu puanla yenerek rakibinin uzun süreli dominasyonunu sona erdirmişti.

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Klitschko'nun menajerleri ayrıca Tyson Fury ile berabere kalan Deontay Wilder ile de bir maç ayarlamaya çalışıyor.

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Öte yandan Klitschko, ülkesinde 25 Mayıs'ta henüz ismi açıklanmayan biriyle karşı karşıya gelecek.

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Yıldız boksör en son 1998'de Ukrayna'ad Ross Purrity ile maç yaparak yenilmişti.

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