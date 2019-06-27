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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: ASpor, Foto: DepoPhotos
27 Haziran 2019 - 18:14,

Edin Visca'dan son dakika açıklaması! Fenerbahçe...

Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedeflerinden biri olarak gösterilen ancak sonrasında adı gündemden düşen Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'da son dakika...

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Boşnak yıldız, Emre Belözoğlu'nun ardından sarı lacivertli takıma transfer olacak mı? İşte Visca'nın ilk kez konuştuğu transfer bombası...

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Medipol Başakşehir'in başarılı oyuncularından Edin Visca'da son dakika gelişmesi...

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Devre arasında kadrosunu güçlendirerek ligi bu sezon en iyi yerde bitirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

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UEFA'dan da gelecek karara göre oyuncularla şimdilik el sıkışabilen ve resmi imzaları bekleten Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir'in oyuncuları da göz hapsinde...

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Bu isimlerden Mahmut Tekdemir, Mert Günok ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra asıl gözde ise Edin Visca...

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Müthiş istatistikleriyle sezona damga vuran Edin Visca'nın Fenerbahçe ile ön protokol yaptığı iddia edilmişti.

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Başakşehir şampiyon olamasa da Visca, 34 haftada 13 gol ve 14 asistle sezona damgasını vuran isimlerden biri olmuştu.

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29 yaşındaki oyuncu, bu yaz ayrılmaya sıcak baktığını açıklamış ancak Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ yıldızını bırakmayacağını açıklamıştı.

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10 Temmuz'a kadar tatiline devam edecek olan 29 yaşındaki oyuncunun, geleceği ile ilgili bombayı patlattı. Singapur'da tatil yapan Bosnalı oyuncuya "Fenerbahçe'ye gidecek misin?" sorusu soruldu...

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Boşnak yıldız konuya dair, "Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Yorucu bir sezonun ardından tatildeyim. Biraz kafamı dinleyeceğim ve sonra ne olacağına bakacağız" ifadelerini kullandı.

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