Edin Visca gemileri yaktı! 4 milyon euroya...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da Boşnak futbolcu ile ilgilenmiş ancak dönemin şartlarına göre transfer gerçekleşmemişti. Ancak son yaşanan gelişmeler sonrası Edin Visca'nın transferi ciddiye bindi!
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu isimlerin başında gelen Visca'nın ocak ayında imzaya çok yakın olduğu öğrenildi.
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GEMİLERİ YAKTI!
Başakşehir ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Boşnak futbolcunun kulübüne net bir şekilde tavrını koyduğu ve ocak ayında ayrılmak istediğini ilettiği ileri sürüldü.
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YAKIN ÇEVRESİYLE PAYLAŞTI!
29 yaşındaki futbolcunun yakın çevresiyle ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atmaya hazır olduğunu paylaştığı kaydedildi.
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Daha önce yapılan görüşmelerde Fenerbahçe'den yüksek bonservis bedeli isteyen Başakşehir'in Visca'nın bu tavrından sonra indirime gidebileceği ifade edildi.
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Sportif direktör Damien Comolli'nin ocak ayında önceliğinin Visca olacağı ve imzaların atılması için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.
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O PAYLAŞIM TARAFTARI DA HEYECANLANDIRDI
Visca'nın Galatasaray ile oynadıkları maç öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da Fenerbahçe taraftarları heyecanlandırdı.
Başakşehir, 2011-12 sezonu öncesi 300 bin euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Edin Visca için 8 milyon euro istiyordu. Bu bedeli yüksek bulan Fenerbahçe ise sezon başında 5 milyon euro'nun üstüne çıkmıyordu.
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Sarı-lacivertliler, oyuncunun da istekli olduğu dönemde 4 milyon euro bedelle transferi bitirmeyi hedefliyor.
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ASİST CANAVARI
Visca, 9. sezonuna girdiği Başakşehir ile Süper Lig'de son yıllara damga vurdu. 2017-18'de 15, 2018-19'da da 14 asistle bu alanda zirveye çıkan Boşnak oyuncu, attığı gollerle de adından söz ettirdi.
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Geçtiğimiz sezon 13, 2017-18'de 9 kez fileleri havalandıran Visca, Başakşehir'in en önemli hücum gücü oldu. 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 12 lig maçında 3'er gol ve asistlik performans sergiledi.