Eder Militao'nun yeni sevgilisi Alicia Gomes Oliver!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Porto'dan Real Madrid'e transfer olan Eder Militao, futbolundan çok özel hayatıyla konuşuluyor.Real Madrid formasıyla bu sezon yalnızca 8 resmi maçta forma giyebilen Brezilyalı orta saha oyuncusu, Instagram'da yeşil sahalardan daha çok zaman geçiriyor.Real Madrid'in 50 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Eder Militao, yeni ilişkisini kişisel Instagram hesabı üzerinden takipçilerine duyurdu.21 yaşındaki futbolcu, 18 yaşındaki Brezilyalı model Alicia Gomes Oliver ile aşk yaşadığını itiraf etti.Eder Militao, söz konusu paylaşımında, 2019'un sonu, 2020 için bana bir hediye verdi. Hepinize barış ve aşk dolu bir yıl diliyorum. ifadelerini kullandı.Peki bu 18 yaşındaki gizemli güzel Alicia Gomes Oliver kim?Alicia Gomes Oliver, genç yaşına rağmen özellikle Instagram'da bir hayli meşhur.Instagram'da 250 bini aşkın takipçisi bulunan Oliver, kendisine yeni bir YouTube kanalı açtı.Bu kanalda daha çok seyahat ve makyaj üzerine videolar yayınlaması bekleniyor.Dijital medya üzerine bir kariyer planlaması yaptığı aşikar olan Brezilyalı güzel, sıkı bir takipçi kitlesine sahip.Takipçileri Oliver hakkında en çok dövmelerini seviyor.Alicia Gomes Oliver'in Instagram'da öne çıkan fotoğrafları şu şekilde:Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!