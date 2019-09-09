Eda Erdem damgası! 'Beni mahvettin...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, performansıyla büyük takdir kazandı.
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Avrupa Şampiyonası’nda 16 senenin ardından bir kez daha ikinci olan Filenin Sultanları’na övgü yağdı.
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Maç sonrası "Türk kadını eline fırsat verildiği zaman her şeyi yapabilecek bir güce sahip. Bunu her alanda her zaman gösteriyoruz. Filenin Sultanları olarak da inanıyorum ki birçok kadına, kız çocuğuna örnek ve rol model oluyoruz." açıklamasını yapan Eda, sosyal medyayı da salladı.
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İşte yapılan o yorumlar ve Eda'nın duygusal açıklaması...
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KIL PAYI KAÇIRDIK
Turnuvanın genelinde çok iyi oynadıklarını vurgulayan Eda, "Final oynamamız beklenen bir şey değildi. Ama biz genç ekibimize rağmen Ankara seyircisinin muhteşem enerjisi ve desteğiyle final oynamayı başardık. 2-1 geriden gelip maçı tie-break'e uzattık. Dünya ve Avrupa'da bir numara olan takıma karşı bu şekilde mücadele etmek gurur verici." diye konuştu.
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Çok üzgün olduklarını söyleyen Eda, şöyle devam etti:
"Ancak spor böyle bir şey. Basit hatayı affetmiyor. Sırbistan gibi bir takıma karşı basit hata yapıyorsanız sonucu tabii ki olacaktır. Yine de takımımla çok gurur duyuyorum. İnanılmaz bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Bunu yabancı takım arkadaşlarımdan da duyuyorum. Gerçekten her anlamda katıldıkları en iyi Avrupa Şampiyonası olduğunu söylüyorlar. Ben de o kadar turnuva oynadım, bizim yaptığımız gibi turnuva yaşamadım. Gönül isterdi ki altın madalya alalım ama 16 yıl sonra gümüş madalya da bence çok keyif verici. İnşallah bu takımın önü açık."
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Eda, Ankara seyircisinden övgüyle bahsederek, "Ankara seyircisi voleybolu çok iyi biliyor. Voleybolu, 'Filenin Sultanları'nı çok seviyor. Rakibe inanılmaz baskı yapan bir seyircimiz var. Dolu tribünlere karşı oynamak çok keyifli. Salonlarda voleybol artık 12 bin seyirciden daha fazlasına hitap ediyor. Salonlarımızı daha fazla büyütmemiz lazım." şeklinde görüş belirtti.