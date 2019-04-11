Patron Ecclestone'dan Schumacher hakkında skandal sözler!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Geçirdiği ağır kaza sonrası komada olan Schumacher hakkında hep olumlu yorumlar duymuştuk ama Auto Bild Motorsport'a konuşan Ecclestone, Alman pilot hakkında eleştirel yaklaşımda bulunan ilk isim olarak dikkat çekti.
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Bilindiği üzere 29 Aralık 2013'te Alp Dağları'nda geçirdiği kayak kazasının ardından bitkisel hayata giren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, hala komadan çıkamadı.
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Bitkisel hayatta bulunan Alman pilot, İsviçre'nin Cenevre Gölü kıyısındaki evinde 24 saat gözetim altında tutuluyor.
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Schumacher ailesi, onunla ilgili olumlu veya olumsuz bir haberin basında yer almaması için gizliliği maksimum düzeyde tutuluyor. Ailenin bu katı tutumu, ondan haber almak isteyen Schumi hayranları tarafından epey eleştiriliyordu. Bernie Ecclestone da olaya başka bir açıdan yaklaştı.
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Schumacher'in 2010-2012 yılları arasında Mercedes ile pistlere dönüşünü yorumlayan Ecclestone, şunları söyledi...
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"Formula 1 için iyi bir geri dönüş hikayesiydi ama kendi için değildi. Demek istediğim, limitlerini bilmiyordu. Nerede durması gerektiğini hiç düşünmüyordu."
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"Kariyerinde, daha önceleri bazı skandallara da imza attı. Bunların açığa çıkması istediği bir şey değildi."
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"Mesela 97'de, Jerez'deki yarışta Jacques Villeneuve'e kasıtlı çarpması...Bu tip skandallar basının ilgisini çeker ama biz bunları tercih etmiyoruz."
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4 şampiyonluğu bulunan Sebastian Vettel hakkında da konuşan Ecclestone; "İlk defa 2006 Türkiye GP'sinin bulunduğu hafta sonu piyasaya çıktı, antrenman turlarında en hızlı zamana imza attı. Formula 1'in kazanan bir Vettel'e ihtiyacı var. İnsanlar onu küçümsüyor." açıklamasını yaptı.
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Michael Schumacher'in sporculuk yaşamına dair arşiv görüntüleri...