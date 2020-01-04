Dusko Tosic veda etti, yengeyle geliyor!

Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Dusko Tosic, Instagram hesabından veda paylaşımında bulundu.Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Guangzhou R&F takımından ayrıldığını açıkladı. Tosic, Instagram hesabından Çin ekibinden ayrıldığını paylaştı.''Her şey için teşekkürler'' notuyla paylaşımda bulunan Sırp stoperin adı Süper Lig'den Antalyaspor ile anılıyor.2018 yılında Guangzhou R&F'e tranfser olan Tosic, 2 sezon Çin'de futbol macerasını sürdürürken 29 maça çıktı ve 4 gol attı.Çin Ligi ekibi Guangzhou RF'le yollarını ayıran Sırp savunmacı Dusko Tosic'in yeni adresi tekrar Süper Lig olacak.Türkiye'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş formalarını terleten Tosic, Antalyaspor'un ilgisine olumlu dönüş yaptı. Akdeniz ekibi transfer için Tosic'ten bonservis sorununu çözmesini istedi. Her fırsatta Türkiye sevgisini dile getiren Sırp şarkıcı Jelena Karleusa da transfer için oldukça istekli. Tosic için başkan Ali Şafak Öztürk'ün devreye girdiği ifade edilirken bu transferin birkaç gün içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.İki sezon önce 4.5 milyon euroya Çin'e satılan Tosic'in kulübü Guangzhou R&F, Çİn'deki yabancı kontenjanının değişmesi sonrası kadroda küçülmeye gitti.Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!