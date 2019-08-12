Dursun Özbek'ten Galatasaray'ı şok eden karar!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray’da 23 Mayıs 2015 ile 20 Ocak 2018 arasında 2 yıl 8 ay başkanlık yapan Dursun Özbek’in kulüpten alacakları için haciz işlemi başlattı.
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Özbek’in avukatı Salih Çelen, icra takibi başlattığı 8 milyon TL’lik alacağını hacze çevirdi.
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Kulübün bazı tapulu gayrimenkullerine, ortağı olduğu Sportif A.Ş, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş gibi şirketlerdeki hisselerine, Spor Toto, basketbol ve voleybol federasyonlarından alacağı paralara ve Emlak Konut gelirlerine haciz konuldu.
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FAİZİN DE FAİZİ!
100’e yakın yere uygulunan işlem kapsamında kulübün 4 milyon lot Sportif A.Ş hissesine haciz geldi. Bu hisselerin piyasa değerinin 5.6 milyon TL Özbek’in kulüpten ana para alacağının 5.5 milyon TL olduğu, tahakkuk ettirilen faizin 2 milyon TL, geriye kalan kısmının ise faizin faizi olduğu kaydedildi. Başkan Mustafa Cengiz, özellikle faizin faizinin de tahsil edilmek istenmesine tepki gösterdi. Yönetimin Özbek’ten, iddia ettiği alacakların belgelerini istediği ve Özbek Turizm adına kulübe kesilen fatura ve otel masraflarına itiraz ettiği öğrenildi. Tarafların 3 Temmuz’da vardıkları ana para ödeme mutabakatı da bozulmuş oldu.
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NERELERE HACiZ GELDi?
1- Galatasaray Adası, Hasnun Galip’teki bina, Mecidiyeköy’deki bina, Mert Kule Apartmanı’nın tapuları.
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2- Kulübün sahibi olduğu emlak ve dijital şirketler ile G.Saray Sportif A.Ş’nin A ve B Grubu hisselerine.
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3- Spor Toto Teşkilatı’ndan alınacak paralara.
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4- Spor federasyonlarından alınacak paralara (Basketbol ve voleybol federasyonları).
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5- Tüm bankalara müzekkere yazıldı.
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6- Kulübün Mağazacılık A.Ş’den alacaklarına.
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao'nun Şampiyonlar Ligi açıklamalarını izliyoruz...