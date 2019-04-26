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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik, Foto: DepoPhotos, Hürriyet Arşiv
26 Nisan 2019 - 10:01,

Durdurulamıyor! Batuhan Karadeniz...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanı devam ederken alt liglerde de durum farklı değil.

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1/14

Spor Toto 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de bu sezon attığı gollerle dikkatleri çeken 11 futbolcu karşınızda.

2/14Selim Ilgaz - 23 yaşında

Selim Ilgaz - 23 yaşında

Bu sezon Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken orta saha oyuncusu aynı zamanda 11 golle takımına katkı verdi.

3/14Ahmethan Köse - 22 yaşında

Ahmethan Köse - 22 yaşında

Fenerbahçe'nin gelecek beklediği isimlerden biri. Kiralık olarak 2. Lig'de Kırklarelispor'da forma giyiyor. Bu sezon 31 maçta 14 gol atarak takımını sırtladı.

4/14Musa Caner Aktaş - 21 yaşında

Musa Caner Aktaş - 21 yaşında

Altınordu alt yapısında yetişen Caner Aktaş kanatlarda forma giymesine rağmen bu sezon 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'da 32 maçta 16 gol atma başarısı gösterdi.

5/14Recep Niyaz - 24 yaşında

Recep Niyaz - 24 yaşında

Denizlispor patentli ve Fenerbahçe alt yapısında yetişti. Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor ile şampiyonluğa oynuyor. 29 maçta 11 gol attı.

6/14Berk Yıldız - 22 yaşında

Berk Yıldız - 22 yaşında

Galatasaray alt yapısında yetişen Berk Yıldız'ın bonservisi Yeni Malatyaspor'da. Bu sezon Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyiyor. 28 maçta 7 gol atarak takımına katkı verdi.

7/14Cafercan Aksu - 32 yaşında

Cafercan Aksu - 32 yaşında

Galatasaray alt yapısında forma giyen Cafercan Hekimoğlu Trabzon takımıyla şampiyonluğa yürüyor. Bu sezon çıktığı 26 maçta 14 gol kaydetti

8/14Yaser Yıldız - 30 yaşında

Yaser Yıldız - 30 yaşında

Beşiktaş alt yapısında yetişen ve bir dönem Galatasaray forması da giyen Yaser Yıldız 2. Lig'de Sarıyer forması giyiyor. Bu sezon 30 maça çıkan golcü futbolcu 17 gol atma başarısı gösterdi.

9/14Batuhan Karadeniz - 28 yaşında

Batuhan Karadeniz - 28 yaşında

İkinci yarıda transfer olduğu 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bandırmaspor'da 12 maçta 9 gol attı.

10/14Berk İsmail Ünsal - 24 yaşında

Berk İsmail Ünsal - 24 yaşında

Galatasaray alt yapısında yetişen ve bu sezon 2. Lig ekibi Sakaryaspor forması giyen Berk İsmail Ünsal 27 maçta 12 gol atarak dikkatleri çekti.

11/14Taha Balcı - 30 yaşında

Taha Balcı - 30 yaşında

Daha önce Altınordu ve 1461 Trabzon formaları giydi. Bu sezon 2. Lig'de Keçiörengücü ile şampiyonluğa oynuyor. 30 maçta attığı 19 golle gol krallığında zirvede...

12/14Yakup Alkan - 27 yaşında

Yakup Alkan - 27 yaşında

Yeni Çorumspor forması giyen golcü futbolcu Yeni Malatyaspor'dan kiralandı. 3. Lig'de bu sezon 28 maçta 20 gol atma başarısı gösterdi

13/14

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Cumartesi akşamı deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor...

14/14

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