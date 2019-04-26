Durdurulamıyor! Batuhan Karadeniz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanı devam ederken alt liglerde de durum farklı değil.
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Spor Toto 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de bu sezon attığı gollerle dikkatleri çeken 11 futbolcu karşınızda.
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Selim Ilgaz - 23 yaşında
Bu sezon Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken orta saha oyuncusu aynı zamanda 11 golle takımına katkı verdi.
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Ahmethan Köse - 22 yaşında
Fenerbahçe'nin gelecek beklediği isimlerden biri. Kiralık olarak 2. Lig'de Kırklarelispor'da forma giyiyor. Bu sezon 31 maçta 14 gol atarak takımını sırtladı.
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Musa Caner Aktaş - 21 yaşında
Altınordu alt yapısında yetişen Caner Aktaş kanatlarda forma giymesine rağmen bu sezon 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'da 32 maçta 16 gol atma başarısı gösterdi.
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Recep Niyaz - 24 yaşında
Denizlispor patentli ve Fenerbahçe alt yapısında yetişti. Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor ile şampiyonluğa oynuyor. 29 maçta 11 gol attı.
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Berk Yıldız - 22 yaşında
Galatasaray alt yapısında yetişen Berk Yıldız'ın bonservisi Yeni Malatyaspor'da. Bu sezon Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyiyor. 28 maçta 7 gol atarak takımına katkı verdi.
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Cafercan Aksu - 32 yaşında
Galatasaray alt yapısında forma giyen Cafercan Hekimoğlu Trabzon takımıyla şampiyonluğa yürüyor. Bu sezon çıktığı 26 maçta 14 gol kaydetti
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Yaser Yıldız - 30 yaşında
Beşiktaş alt yapısında yetişen ve bir dönem Galatasaray forması da giyen Yaser Yıldız 2. Lig'de Sarıyer forması giyiyor. Bu sezon 30 maça çıkan golcü futbolcu 17 gol atma başarısı gösterdi.
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Batuhan Karadeniz - 28 yaşında
İkinci yarıda transfer olduğu 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bandırmaspor'da 12 maçta 9 gol attı.
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Berk İsmail Ünsal - 24 yaşında
Galatasaray alt yapısında yetişen ve bu sezon 2. Lig ekibi Sakaryaspor forması giyen Berk İsmail Ünsal 27 maçta 12 gol atarak dikkatleri çekti.
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Taha Balcı - 30 yaşında
Daha önce Altınordu ve 1461 Trabzon formaları giydi. Bu sezon 2. Lig'de Keçiörengücü ile şampiyonluğa oynuyor. 30 maçta attığı 19 golle gol krallığında zirvede...
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Yakup Alkan - 27 yaşında
Yeni Çorumspor forması giyen golcü futbolcu Yeni Malatyaspor'dan kiralandı. 3. Lig'de bu sezon 28 maçta 20 gol atma başarısı gösterdi
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Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Cumartesi akşamı deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor...