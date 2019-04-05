Dünyayı şok eden kararın ardından flaş hamle!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Karma dövüş sanatlarının ünlü ismi Conor McGregor geçtiğimiz günlerde dünyayı şok eden bir kararla emekli olduğunu açıklamıştı...
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Emeklilik kararını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran 30 yaşındaki sporcu, "Karma dövüş sanatları olarak bilinen spordan emekliye ayrılıyorum. Tüm eski meslektaşlarıma bu sporda başarılar dilerim." ifadelerini kullanmıştı.
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Bununla birlikte İrlandalı dövüşçüye ülkesinde, cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açılmış, olayın Dublin'deki Beacon Hotel'de gerçekleştiğini belirtilmişti.
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Otel kayıtları da bu durumu doğruluyordu..
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Geçtiğimiz aylarda da taciz suçlamasıyla gözaltına alınıp bırakılan İrlandalı dövüşçü, Conor McGregor'ın Elif Aksu ile birlikteliği magazin basınında çok konuşuluyor...
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Yaklaşık 2 aydır McGregor'ın Londra'nın kuzeyindeki evinde yaşayan Aksu'nun çok mutlu olduğu ifade edilirken ringlere veda kararında bu birlikteliğin etkili olup olmadığı tartışıldı..
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SÜRPRİZİ DUYURDU
Karma dövüş sporcusu Conor McGregor emeklilik ilanının ardından aldığı sürpriz kararı sosyal medya aracılığı ile duyurdu.
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Conor McGregor, ABD'de katıldığı bir televizyon programında Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan bir karşılaşma için görüşmeler yaptığını bildirdi.
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Ünlü dövüşçü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Her inançtan ve kökenden hayranlarımla birlikte yoluma devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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MGregor ayrıca, "İnançlar bizleri en iyi halimize kavuşmamız için zorlar. Dünyamız bir tane ve hepimiz için var. Octagon'da görüşürüz" dedi.
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Paris Saint-Germain'de (PSG) top koşturan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın 27. yaş günü partisine katılıp Brezilyalı yıldızla el ele görüntülenen Elif Aksu, bir anda gündemin ilk sıralarına yerleşmişti.
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İkilinin el ele fotoğraf vermesi dikkatlerden kaçmamış, görüntü sosyal medyada olay oldu. Hatta Fransız ve İngiliz medyası, Elif ile Neymar'ın aşk yaşadığına dikkat çekmişti.
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Şimdi de McGregor...
Daha sonra ise başta Romanya basını olmak üzere Hollanda ve İtalyan medyası, Elif Aksu'nun İrlandalı dünyaca ünlü boksör Conor McGregor'la birlikte olduğunu yazmıştı...