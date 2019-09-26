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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26 Eylül 2019 - 14:38,

Dünyayı sarsan iddia: "Ronaldo'nun ödülü çalındı"

FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini bulurken, Lionel Messi'nin yılın en iyi futbolcusu seçilmesi beraberinde bazı tartışmaları getirdi. İtalyan Gazetesi Tuttosport, şok bir iddia ortaya attı.

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Habere göre oylamada bazı şüpheli olaylar meydana geldi.

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Juventus'ta forma giyen dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo, ödül almadığı töreni protesto ederek evinde vakit geçirmeyi tercih etti.

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Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool'dan bir futbolcunun ön plana çıkması beklenirken, Avrupa'da hedefine ulaşamayan Barcelona'da Messi'nin seçilmesi, epey tartışıldı.

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Virgil van Dijk 28 puanla ikinci, Ronaldo ise 36 puanla üçüncü oldu. Arjantinli yıldız ödüle 46 puanla ulaştı.

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Tuttosport Gazetesi, Ronaldo'nun ödül hırsızlığına uğradığını iddia etti.

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Nikaragua Kaptanı Juan Barrera'nın ve Sudan Teknik Direktörü Zdravko Lugarosic, oylarında manipülasyon yapıldığını ileri sürüldü..

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FIFA tam listeyi yayınlarken, listedeki veriler Nikaragua Kaptanı Barrera'yı şok etti.

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Barrera, "Oyum hakkında ortaya çıkan bilgiler yanlıştır, teşekkür ederim" diye tweet attı.

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Nikaragualı kaptan, oylamada yer almamasına rağmen kendisi adına, Messi'ye birinci sırada, Saido Mane'ye ikinci sıraad ve Ronaldo'ya üçüncü sırada oy verdirildiğini iddia etti.

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Bu mesajın ardından oyuncunun kulübü de aynı minvalde bir açıklama yaptı.

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Sudan Futbol Federasyonu ise iddiaları yalanlayarak, orjinal diye ortaya çıkan listenin sahte olduğunu ve oylarının değişmediğini açıkladı.

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