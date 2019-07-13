Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın konuştuğu çocuk! Hiçbir şeye aldırış etmeden...
Dünyanın en önemli tenis turnuvası olarak kabul edilen Wimbledon'dan tek erkekler finalistleri belli oldu.
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Karşılaşmada yaşanan bir olay ise sosyal medyada günün konusu haline geldi.
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Turnuvanın yarı finalinde dün ezeli rakipler 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile iki numaralı seribaşı Roger Federer karşı karşıya geldi.
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İki ezeli rakip 11 yıl sonra Wimbledon'da yeniden karşı karşıya mücadele etti.
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Merkez kortta oynanan mücadelede İsviçreli raket Federer, İspanyol rakibini 3-1 mağlup ederek finalde Novak Djokovic’in rakibi oldu.
5
Dev karşılaşmayı tüm dünya büyük bir heyecan ve merakla takip ederken, mücadelenin biletleri yaklaşık 7 bin Pound’a (yaklaşık 50 bin TL) kadar alıcı buldu.
6
Bilet bulamayan tenis severler ise maçı kortun dışına kurulan dev ekranlardan takip etti.
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Sosyal medyada dev maça kadar gündeme gelen olay ise karşılaşma sırasında tribünde yer alan bir çocuğun görüntüsü oldu.
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Karşılaşma sırasında tribünde yer alan bir çocuk seyircinin maçı izlemek yerine kitap okuduğu görüntüler ekranlara yansıdı.
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Bu görüntüler sosyal medyada günün en çok konuşulan olayları arasına girdi.
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İnternet kullanıcıları görüntüde net görünmemesine rağmen çocuğun okuduğu kitabı buldu. Kitabın “Viking Myths & Sagas” (Viking efsaneleri ve destanları) adlı eser olduğu ortaya çıktı.
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Maçın ardından iki tenisçi birbirlerini sarılarak tebrik etti.
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Seyircilerde mücadelenin bitişiyle iki efsane tenisçiyi ayakta alkışladı.
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Tarihe geçen maçı eski ünlü futbolcu David Beckham da tribünden izledi.
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İki tenisçi arasındaki 40. karşılaşmayı kazanan Federer, rakibi karşısında toplamda 16. galibiyetini elde etti.Wimbledon'da ilk kez yarı finalde karşılaşan taraflardan üstünlüğünü pekiştiren Federer, turnuvadaki 4. maçlarında 3. kez rakibini mağlup etmeyi başardı.
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İki isim arasında turnuvanın önceki maçlarında, 2006 ve 2007 finallerini Federer, 2008 finalini ise Nadal kazanmıştı.