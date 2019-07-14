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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
14 Temmuz 2019 - 20:02,

Dünyanın izlediği dev maça ünlü akını! Dikkat çeken görüntü...

Dünyanın en iyi tenisçilerini karşı karşıya getiren Wimbledon final maçında, dikkat çeken görüntüler vardı.

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İşte detaylar...

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler final maçında Novak Djokovic ile Roger Federer, karşı karşı geldi.

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Wimbledon'da dünyanın en iyi oyuncularını karşılaştıran final maçında, Novak Djokovic, 5. şampiyonluk için mücadele ederken, yaşayan efsane Federer, 9. zefer için sahadaydı.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen dev turnuva, büyük ilgi görürken, Djokovic ile Federer arasındaki final maçına ünlü akını vardı.

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İngiliz kraliyet ailesinden Prens William ve eşi düşes Kate Middleton'ın da izlediği karşılaşmayı birçok ünlü isim de tribünden takip etti.

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İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, Chelsea'nin forveti Olivier Giroud gibi birçok isim bu dev mücadeleyi tribünden izledi.

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Maçı 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 (7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12) yenen dünya 1 numarası Novak Djokovic kazandı.

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Wimbledon'da 5. şampiyonluk

Federer'e karşı oynadığı 5. grand slam finalinde 4. galibiyetini alan Djokovic, Wimbledon'daki 5. şampiyonluğuna uzandı.

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Grand slam turnuvalarında 16. kez mutlu sona ulaşan Sırp tenisçi, kariyerindeki 75. tekler şampiyonluğunu kazandı.

Federer ile karşılaştığı 48. maçta 26. kez korttan galip ayrılan Djokovic, 2 milyon 350 bin sterlin (16,9 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

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İşte dev maçtan objektiflere yansıyanlar...

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