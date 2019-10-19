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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena Dış Haberler
19 Ekim 2019 - 13:47,

Dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusu

Dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusu seçildi. Listede Türkiye'den de bir sürpriz var...

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1

İspanyol AS gazetesi, dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusunu seçti... İşte o liste;

2Kevin Trapp

Kevin Trapp

3Rurik Gislason

Rurik Gislason

4James Rodriguez

James Rodriguez

5Olivier Giroud

Olivier Giroud

6Isco

Isco

7Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

8Iker Casillas

Iker Casillas

9Christian Pulisic

Christian Pulisic

10Gerard Pique

Gerard Pique

11Philippe Coutinho

Philippe Coutinho

12Marco Reus

Marco Reus

13Alisson

Alisson

14Carlos Vela

Carlos Vela

15Antoine Griezmann

Antoine Griezmann

16Mauro Icardi

Mauro Icardi

17Ochoa

Ochoa

18Paulo Dybala

Paulo Dybala

19Loris Karius

Loris Karius

20Andre Silva

Andre Silva

21Eric Durm

Eric Durm

22

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