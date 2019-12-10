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Futbol
10 Aralık 2019 - 14:51,

Dünyanın en pahalı 2000 ve sonrası doğumlu futbolcuları

Türkiye'de son dönemde yetişen genç jenerasyon dünya çapında ses getiriyor. Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Merih Demiral, Mert Çetin gibi birçok oyuncu takımlarında gösterdikleri performanslarla kendilerini kabul ettirirken, milli yıldızlar transfer piyasasındaki değerlerini de oldukça yükseğe çıkarmayı başardılar.

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1

Football Benchmark, şu anda top koşturan 2000 ve üzeri doğumlu en değerli 10 futbolcuyu sıraladı. Listede bir milli futbolcumuzun bulunması dikkatlerden kaçmadı. Dünyanın en değerli 10 genç futbolcusunun bulunduğu liste şu şekilde sıralandı.

21-Sancho (Borussia Dortmund)

1-Sancho (Borussia Dortmund)

116 milyon Euro

32- Vinicius (Real Madrid)

2- Vinicius (Real Madrid)

67 milyon Euro

43- Rodrygo (Real Madrid)

3- Rodrygo (Real Madrid)

56 milyon Euro

54- Hudson-Odoi (Chelsea)

4- Hudson-Odoi (Chelsea)

53 milyon Euro

65- Moise Kean (Everton)

5- Moise Kean (Everton)

38 milyon Euro

76- Ryan Sessegnon (Tottenham)

6- Ryan Sessegnon (Tottenham)

35 milyon Euro

87- Foden (Manchester City)

7- Foden (Manchester City)

30 milyon Euro

98- Ozan Kabak (Schalke)

8- Ozan Kabak (Schalke)

30 milyon Euro

109-Tonali (Brescia)

9-Tonali (Brescia)

27 milyon Euro

1110- Aarons (Norwich City)

10- Aarons (Norwich City)

26 milyon Euro

12

Dünyanın en pahalı 10 futbolcusu ise şu şekilde sıralandı...

131- Mbappe (PSG)

1- Mbappe (PSG)

225 milyon Euro

142- Neymar (PSG)

2- Neymar (PSG)

185 milyon Euro

15

3- Lionel Messi

180 milyon Euro

164- Hazard (Real Madrid)

4- Hazard (Real Madrid)

152 milyon Euro

17

5- Sterling (Manchester City)

150 milyon Euro

186- Mohamed Salah (Liverpool)

6- Mohamed Salah (Liverpool)

150 milyon Euro

197- Kane (Tottenham)

7- Kane (Tottenham)

140 milyon Euro

208- Mane (Liverpool)

8- Mane (Liverpool)

130 milyon Euro

219- De Bruyne (Manchester City)

9- De Bruyne (Manchester City)

130 milyon Euro

2210- Griezmann (Barcelona)

10- Griezmann (Barcelona)

125 milyon Euro

23

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