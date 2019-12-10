Dünyanın en pahalı 2000 ve sonrası doğumlu futbolcuları

Football Benchmark, şu anda top koşturan 2000 ve üzeri doğumlu en değerli 10 futbolcuyu sıraladı. Listede bir milli futbolcumuzun bulunması dikkatlerden kaçmadı. Dünyanın en değerli 10 genç futbolcusunun bulunduğu liste şu şekilde sıralandı.