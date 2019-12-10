Dünyanın en pahalı 2000 ve sonrası doğumlu futbolcuları
Türkiye'de son dönemde yetişen genç jenerasyon dünya çapında ses getiriyor. Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Merih Demiral, Mert Çetin gibi birçok oyuncu takımlarında gösterdikleri performanslarla kendilerini kabul ettirirken, milli yıldızlar transfer piyasasındaki değerlerini de oldukça yükseğe çıkarmayı başardılar.
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1
Football Benchmark, şu anda top koşturan 2000 ve üzeri doğumlu en değerli 10 futbolcuyu sıraladı. Listede bir milli futbolcumuzun bulunması dikkatlerden kaçmadı. Dünyanın en değerli 10 genç futbolcusunun bulunduğu liste şu şekilde sıralandı.
2
1-Sancho (Borussia Dortmund)
116 milyon Euro
3
2- Vinicius (Real Madrid)
67 milyon Euro
4
3- Rodrygo (Real Madrid)
56 milyon Euro
5
4- Hudson-Odoi (Chelsea)
53 milyon Euro
6
5- Moise Kean (Everton)
38 milyon Euro
7
6- Ryan Sessegnon (Tottenham)
35 milyon Euro
8
7- Foden (Manchester City)
30 milyon Euro
9
8- Ozan Kabak (Schalke)
30 milyon Euro
10
9-Tonali (Brescia)
27 milyon Euro
11
10- Aarons (Norwich City)
26 milyon Euro
12
Dünyanın en pahalı 10 futbolcusu ise şu şekilde sıralandı...