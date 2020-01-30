Dünyanın en güzel atleti: Alica Ѕchmidt

Alman sporcu Alica Ѕchmidt, Busted Coverage Dergisi tarafından yaşayan en güzel kadın atlet seçildi.Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda boy gösterecek olan genç atlet, daha piste çıkmadan adından söz ettirmeyi başardı.Avustralya menşeli Busted Coverage Dergisi'nin kendisine bu yakıştırmayı yapmasına ilişkin konuşan Ѕchmidt, sporun her şeyden önce geldiğini söyledi.Güzel atlet, Böyle bir ünvanı neden aldığımı bilmiyorum. Benim için spor her şeyden önce gelir. Koşularıma konsantre olmak istiyorum.Instagram'da birbirinden güzel binlerce kız var ancak dikkat çekecek kadar çok hayranları yok. Atletizm benim için yalnızca rekabetçi bir spor, ünlü olma aracı değil.Sarışın atletin önümüzdeki yıllarda Alman atletizminin en önemli isimlerinden birisi olması bekleniyor.Instagram'da 625 bin takipçisi olan Alica Ѕchmidt, spor manşetlerini süslediği kadar magazin manşetlerini de süslüyor.Son olarak dünyaca ünlü Playboy Dergisi, 21 yaşındaki sporcuyu kapak yapmak istemiş ancak Alman atlet bu teklifi geri çevirmişti.Alica Ѕchmidt, güzelliğiyle değil sportif başarıyla gündeme gelmek istiyor.Alica Ѕchmidt'in 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan sonra daha da popüler olması bekleniyor.Birçok global marka şimdiden Alica Ѕchmidt'i reklam yüzü yapmak için harekete geçti.