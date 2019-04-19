Dünyanın en güçlü adamları yarıştı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı "MLO Strongman Champions League" organizasyonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.
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Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların ilk günü, Kleopatra Plajı'nda iki etap gerçekleştirildi.
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Halka açık alanda 100, 110, 120, 130 kiloluk mermer blok kaldırma yarışında, ilk 3 bloğu en iyi zamanda kaldırarak 12 puan alan Almanya'dan Dennis Kohlruss birinci, 11 puanla ABD'den Travis Ortmayer ikinci, 10 puanla Hollanda'dan Alex Moonen üçüncü oldu.
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Sporcuların portakallarla dolu 25 kilogramlık fileyi önlerinde havada tutarak zamana karşı yarışında ise 23 puanla ABD'den Travis Ortmayer birinciliği, 21 puanla Almanya'dan Dennis Kohlruss ikinciliği, 20 puanla Hollanda'dan Alex Moonen üçüncülüğü kazandı.
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Strongman Champions League Alanya Grandprix Organizasyon Sorumlusu Şükrü Cimrin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların 13 ülkede gerçekleştirildiğini belirtti.
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Yarışlarda tüm ayakların tamamlanmasının ardından toplanan puanlara göre dünyanın en güçlü insanının belirlendiğini anlatan Cimrin, "Alanya'da yapılan yarış bizim için tanıtım fırsatı. Düzenli olarak 90'dan fazla ülkede, 150'den fazla kanalda yayınlanıyor. Alanya'daki bu organizasyonu yaparak, Türkiye ayağının düzenli olarak yer almasını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.