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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Dünyanın 1 numarası olacaktı, gözaltına alındı
Futbol

Dünyanın 1 numarası olacaktı, gözaltına alındı

Dünyaca ünlü sporcu Connor McGregor, ABD'de rakiplerinin otobüsüne saldırarak dünya gündemine oturdu. İrlandalı UFC dövüşçüsü Brooklyn'deki mahkemede 3 adamı yaralamaktan yargılanıyor.

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Rakiplerinin otobüsüne saldırarak 3 kişinin yaralanmasına sebep olan dünyaca ünlü UFC dövüşçüsü Connor McGregor gözaltına aldındı. İrlandalı sporcunun New York, Brooklyn'de polis eskortuğunda araca bindirildiği görüldü.

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Saldırı sonrasında Artem Lobov, Michael Chiesa, Ray Borg, Tony Ferguson dövüşten çekildi. McGregor kelepçeli bir şekilde hakim karşısına çıkmak üzere götürüldü. McGregor ABD vatandaşı olmadığı için suçlamalardan kurtulmak için bir daha ABD'ye girmemeyi taahhüt edebilir. İrlandalı bugün Brookyn Mahkemesi'ne çıkacak.

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Floyd Mayweather ile yaptığı dövüşten 100 milyon dolar gibi büyük bir mebla kazanan McGregor, yaptığı yeni sponsorluk anlaşmalarıyla 2016 Forbes şampiyonu Cristiano Ronaldo'yu bu sene geçtiğini iddia etmişti.

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McGregor'un Forbes 2017 zenginler listesinde birinci olması bekleniyordu. İrlandalı'nın geride bırakacağı dünya yıldızı futbolcular ve gelirleri ise şu şekildeydi:

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Lewis Hamilton: 36 milyon dolar

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James Harden: 46,6 milyon dolar

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Stephen Curry: 47,3 milyon dolar

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Rory McIlroy: 50 milyon dolar

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Andrew Luck: 50 milyon dolar

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Kevin Durant: 60.6 milyon dolar

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Roger Federer: 64 milyon dolar

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Lionel Messi: 80 milyon dolar

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LeBron James: 86,2 milyon dolar

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Cristiano Ronaldo: 93 milyon dolar

Connor McGregorCristiano RonaldoUFC

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