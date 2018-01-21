Dünya yıldızından Beşiktaş'a mesaj: 1.5 milyon euro'ya oynarım!
İspanya La Liga ekibinde oynayan dünyaca ünlü golcü yıldız Beşiktaş'a mesaj gönderdi...
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Fotoğraflar: Arşiv
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Trabzonspor ile Galatasaray’ın da ilgilendiği iddia edilen yıldız oyuncuda flaş gelişme...
Fotoğraflar: Arşiv
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Habertürk'ün haberine göre, Premier Lig’den Slimani ve Welbeck ile yakından ilgilenen Siyah-Beyazlılar’da Remy konusunda da gelişmeler yaşanıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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İspanya’dan ayrılmak isteyen Fransız santrforun menajeri aracılığı ile Kartal’a mesaj gönderdiği ve yıllık 1.5 milyon Euro’ya Siyah-Beyazlı formayı giyebileceğini ilettiği ortaya çıktı.
Fotoğraflar: Arşiv
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İspanya’dan ayrılmak isteyen Fransız santrforun menajeri aracılığı ile Kartal’a mesaj gönderdiği ve yıllık 1.5 milyon Euro’ya Siyah-Beyazlı formayı giyebileceğini ilettiği ortaya çıktı.
Fotoğraflar: Arşiv
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LARİN KENDİNE HAYRAN BIRAKTI
Siyah-Beyazlı kulübün forvet transferinde işi ağırdan almasının nedeni ise yeni transfer Cyle Larin’in idmanlardaki iyi performansı...
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Teknik direktör Şenol Güneş’in gözüne giren Kanadalı oyuncunun bu şekilde devam etmesi halinde başka transfere de gerek kalmayabileceği belirtildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Bu nedenle önümüzdeki hafta, Şenol Güneş’in Larin ile ilgili vereceği rapor doğrultusunda “1.5 milyon Euro’ya gelirim” diyen Remy ya da diğer alternatiflerden birine imza attırılacak ya da forvet transferi rafa kaldırılacak.
Fotoğraflar: Arşiv
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Bu sezon 12 maçta forma giyen Remy’nin 5 golü bulunuyor.