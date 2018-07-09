Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Dünya yıldızı G.Saray'a! Transfer bombası patlıyor...
Bir yandan ayağını yorganına göre uzatması, bir yandan da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde varlık göstermek için güçlü bir kadro kurması gereken Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Yana döne 8 numara arayan sarı-kırmızılı ekibe menajerler, Dünya Kupası'nda dikkat çeken Belçika Milli Takımı'nın yıldızını önerdi.
Foto: AJANSLAR
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Tottenham menajeri Pochettino'nun 30 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığını ve doğru bir teklifle sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini ilettiler.
Foto: AJANSLAR
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Yönetim ise haftada 80 bin sterlin yılda ise 4.1 milyon sterlin kazanan Belçikalı yıldızın yıllık maliyetini karşılasalar bile Tottenham'ın istediği bonservis bedelini karşılamalarının imkansız olduğunu iletti.
Foto: AJANSLAR
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Dembele ismini sunan menajerlere, "Kiralık olarak getirebilirseniz görüşebiliriz" denildi. Şimdi gözler Dembele ve Tottenham'dan gelecek yanıta çevrildi.
Foto: AJANSLAR
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Dembele, top sürme ve sahip olma özellikleri nedeniyle Avrupa'nın en iyi box to box orta sahalarından biri olarak kabul edilmektedir.
Foto: AJANSLAR
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2012 yılında The Guardian'ın en iyi 100 güncel futbolcu listesinde yer almayı başaran Dembele, o yılın ağustos ayında 19 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.
Foto: AJANSLAR
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Profesyone futbol kariyerine ülkesinin Germinal Beerschot kulübünde başlayan Dembele, kulübüyle ilk maçına 16 yaşında çıktı. 2005'te, Eredivisie ekiplerinden Willem II'a transfer oldu. Daha sonra Alkmaar ve ardından Fulham' (Fotomaç)
Foto: AJANSLAR
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"Transferler kadar, göndermeler de doğal olmalı!" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İsviçre kampında çok önemli açıklamalar yaptı. İzlemek için videoya tıklayınız...