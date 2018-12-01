Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünya onu konuşuyor... O gerçek açıklandı, Tyson Fury ölümden dönmüş!
Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvan maçında Deontay Wilder ile ringe çıkacak olan Tyson Fury için flaş açıklamalar geldi.
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Ringlere fırtına gibi dönen ünlü boksör için babası olay itiraflarda bulundu... İşte tüm detaylar...
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İki yıllık doping cezasını tamamladıktan sonra geçtiğimiz haziran ayında yeniden ringlere dönen Tyson Fury ile ilgili babası John Fury'den gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.
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BBC'ye konuşan baba Fury, "Çingene Kralı" lakabıyla da bilinen oğlunun prematüre doğduğunu ve iki kez de ölümden döndüğünü söyledi. İşte babasının ünlü boksör hakkında ortaya attığı gerçekler:
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- Tyson, henüz 6,5 aylıkken doğmuştu ve nefes almakta güçlük çekiyordu. Zaten doktorların hiçbiri de yaşayabileceğine dair umutlu değildi. Tyson'dan önce de birkaç çocuğumuzu kaybetmiştik ama o, ilk günden beri hep hakkındaki olumsuz iddialara meydan okuyarak hayatta kaldı. Belki de bu, onun hayat tarzı.
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- Onun o günlerini ve şimdi ulaştığı noktayı düşündüğümde yalnızca şunu söyleyebilirim: Kesinlikle olağanüstü şeyler oldu. Küçüklüğünde de sürekli halüsinasyonlar görüyordu. Sürekli aslanların kendi ayaklarını yediğini ya da perdelerin yandığını düşünüyordu. Bununla birlikte yüksek ateş problemi de vardı. Genellikle başına buz koyarak ateşini düşürür ya da doktora götürürdük.
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- Doping testinin pozitif çıkmasından sonraysa başı hep yerdeydi. 'Artık kimse bana ilgi duymuyor. Bundan böyle dövüşmek istemiyorum. Artık yaşamak da istemiyorum, ölmek istiyorum.' diyordu. Bu sözlerden sonra dehşet ve korku içinde yaşamaya başladım çünkü 10 dakika sonrasının ne getireceğini bilmiyordum. Kötü bir haber alabileceğim için telefonları açmaya korkar hâle gelmiştim.
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- Kendi kendime eğer onunla uyumam gerekiyorsa bunu yapacağımı söyledim. Sonunda yattığı odanın önüne bir kanepe yerleştirdim ve böylece onu bir an olsun gözümün önünden ayırmadım. Birkaç değil, bir kamyon dolusu gözyaşı döktüm.
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- Üç ay boyunca evde kaldı ve hiç bokstan bahsetmedi. Yürüyüşe, yemeğe gittik. Saatlerce aile yaşamından konuştuk. Kendisini daha iyi hissetmeye başladığını düşündüğümde ona 'Hayat, en kırılgan şeydir ve sen çok şanslısın. Sağlığı için her şeyini feda edecek insanlar var. Hayatta her zaman beterin beteri vardır. Sen dağları aştın, haydi devam et.' dedim.
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- Eğer Wilder'ı yenerse o, dünyanın en çok konuşulan kişisi olacak. Yenilirse de hâlâ benim oğlum ve ona verdiğim değer asla azalmayacak. (Fanatik)