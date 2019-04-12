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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12 Nisan 2019 - 07:34,

Dünya onu konuşuyor! Gözyaşlarını tutamadı...

UEFA Avrpu Ligi'nde çeyrek final ilk maçları dün akşam oynanırken, geceye 19 yaşındaki Joao Felix damga vurdu.

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Benfica ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

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Portekiz temsilcisi sahasında oynadığı maçta 10 kişi kalan rakibini mağlup etti.

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Frankfurt'ta N'Dicka 20. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, konuk ekip 70 dakika sahada 10 kişi mücadele etti.

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Benfica karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak rövanş için avantaj sağladı.

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Geceye damga vuran isim ise Benfica'nın 19 yaşındaki futbolcusu Joao Felix oldu.

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Genç futbolcu attığı 3 golle hat-trick yaparken, diğer golün de asistini yaptı.

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Felix attığı 3. golden ise gözyaşlarını tutamadı.

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19 yaşındaki Joao Felix, UEFA Avrupa Ligi'nde hat-trick yapan en genç oyuncu oldu

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Eintracht Frankfurt'un gollerini ise 40. dakikada L. Jovic ve 72. dakikada Paciencia attı.

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Karşılaşmanın rövanşı 18 Nisan'da Almanya'da oynanacak.

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