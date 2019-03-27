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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27 Mart 2019 - 14:36,

Dünya onu konuşuyor! Belçika'dan çarpıcı iddia...

Galatasaray 14 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kaptanı Beknaz Almazbekov, İstanbulspor ile oynadıkları karşılaşmada örnek bir davranışa imza atmıştı...

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U14 Ligi 25. hafta maçında Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde karşılaştığı İstanbulspor’u Beknaz Almazbekov ve Baran Demiroğlu’nun golleri ile 2-0 mağlup etmişti...

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Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonda sarı-kırmızılı futbolculardan Beknaz ceza sahası içinde yerde kaldı.

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Hakem Tuğçe Duman, penaltı kararı verdi. Beknaz ise hakeme bir müdahalenin olmadığını ve penaltı kararının yanlış olduğunu söyledi.

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Fakat buna rağmen yine de penaltı kararından vazgeçmedi.

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Topu beyaz noktaya diken Beknaz, centilmenlik örneği göstererek atışı dışarıya yaptı.

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Takım arkadaşları ve rakip bu hareketinden dolayı genç futbolcuyu tebrik etti.

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Hocasının da kutladığı ve Galatasaray Kongresi’nde Başkan Mustafa Cengiz’in gündeme getirdiği o hareket Avrupa basınında da manşetlere çıktı.

8/11Dünya Beknazı konuşuyor

Dünya Beknaz'ı konuşuyor

İngilizlerin ünlü The Guardian gazetesi “Fair Play: Galatasaray’ın genç yıldızı penaltıyı bilerek kaçırdı” başlığıyla verdi.

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Birçok ülkede gazetelerin övgüler yağdırdığı o hareket için en çarpıcı iddia Belçika’dan geldi.

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Haksız penaltıyı dışarıya attığını yazan Belçika basını yılın fair play ödülünün Beknaz Almazbekov’a verileceğini yazdı.

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İşte Galatasaray-İstanbulspor maçında yaşanan o anlar...

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