« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Dünya onu konuşuyor!
Futbol

Dünya onu konuşuyor!

PSG'nin 12 yaşındaki yıldızı Bitshiabu El Chadaille, tüm dünyanın dikkati çekti.

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 7

2005 yılında doğan defans futbolcusu Bitshiabu El Chadaille fiziği ile gündeme geldi.

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 7

İspanya'da düzenenlenen turnuvada takımı PSG ile sahada yer alan Chad, İspanyol medyasının konuştuğu isim oldu.

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 7

Chad'ın takımı PSG, Atletico Madrid'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda ederken maçtan çok bu dev futbolcu konuşuldu.

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 7

Rakip takımlar ise Chad'ın bu fiziğinin, kendisi ve takımı için büyük bir üstünlük ve avantaj sağlamasından şikayetçi.

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 7

Bitshiabu El Chadaille'nin bu özelliği ise Romelu Lukaku'yu akıllara getirdi.

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 7

ManU'nun yıldız ismi de küçükken takım arkadaşlarına göre uzun boyu ile dikkatleri çekmişti.

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 7
PSGBitshiabu El ChadailleFutbol

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER