« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Futbol
Basketbol
Voleybol
eSpor
Yazarlar
Canlı Skor
Videolar
Diğer
Fikstür
Puan Durumu
Motor Sporları
Diğer Sporlar
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Futbol
Haberler
>
Spor Haberleri
>
Futbol
>
Dünya onu konuşuyor!
Futbol
Dünya onu konuşuyor!
PSG
'nin 12 yaşındaki yıldızı
Bitshiabu El Chadaille
, tüm dünyanın dikkati çekti.
Spor Arena Haber
31.12.2017 - 09:48
SON GÜNCELLEME
31.12.2017 - 09:48
Spor Arena Haber
31.12.2017 - 09:48
SON GÜNCELLEME
31.12.2017 - 09:48
1 / 7
2005 yılında doğan defans futbolcusu Bitshiabu El Chadaille fiziği ile gündeme geldi.
Spor Arena Haber
31.12.2017 - 09:48
SON GÜNCELLEME
31.12.2017 - 09:48
2 / 7
İspanya'da düzenenlenen turnuvada takımı PSG ile sahada yer alan Chad, İspanyol medyasının konuştuğu isim oldu.
Spor Arena Haber
31.12.2017 - 09:48
SON GÜNCELLEME
31.12.2017 - 09:48
3 / 7
Chad'ın takımı PSG, Atletico Madrid'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda ederken maçtan çok bu dev futbolcu konuşuldu.
Spor Arena Haber
31.12.2017 - 09:48
SON GÜNCELLEME
31.12.2017 - 09:48
4 / 7
Rakip takımlar ise Chad'ın bu fiziğinin, kendisi ve takımı için büyük bir üstünlük ve avantaj sağlamasından şikayetçi.
Spor Arena Haber
31.12.2017 - 09:48
SON GÜNCELLEME
31.12.2017 - 09:48
5 / 7
Bitshiabu El Chadaille'nin bu özelliği ise Romelu Lukaku'yu akıllara getirdi.
Spor Arena Haber
31.12.2017 - 09:48
SON GÜNCELLEME
31.12.2017 - 09:48
6 / 7
ManU'nun yıldız ismi de küçükken takım arkadaşlarına göre uzun boyu ile dikkatleri çekmişti.
Spor Arena Haber
31.12.2017 - 09:48
SON GÜNCELLEME
31.12.2017 - 09:48
7 / 7
PSG
Bitshiabu El Chadaille
Futbol
PAYLAŞ
CANLI SKOR CEBİNDE!
Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.
SMS GÖNDERİLDİ!
Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER