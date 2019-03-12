Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünya onu konuşmuştu; itiraf etti! Soyunma odasında...
Teknik Direktör Zinedine Zidane, Real Madrid ile yeniden sözleşme imzalarken; takım kaptanı Sergio Ramos'tan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi...
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Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalanan teknik direktör Zinedine Zidane, Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
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"Başkan beni aradıktan sonra aklımdan ilk geçen dönmek oldu ve işte buradayım." diyen Zidane, "Ayrılmak benim için gerekliydi. Ayrıldım çünkü takımın tüm kazandıklarından sonra bir değişikliğe ihtiyacı vardı. 9 ay önce gitmem sadece benim için değil herkes için en iyi çözümdü. Şimdi ise buradayım çünkü başkan beni aradı. Onu ve kulübü çok sevdiğim için buradayım. Eve dönmekten çok mutluyum. Yarından itibaren bu kulübü olması gerektiği yere getirmek için çalışmaktan başka bir şey istemiyorum." açıklamasında bulundu.
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Real Madrid teknik direktörlüğünün büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Zidane, "Herkes bu kulüpten çok şey bekliyor. Ben de onlardan biriyim. Ben sadece bu kulübü sevenlerden biriyim. Kazandıklarımızı da kötü yapılan işleri de unutmuyorum. Ben nerede, hangi konumda olduğumu biliyorum. Çalışma arzumu ve bu kulüp için hissettiklerini kimse benim içimden söküp atamaz." ifadelerini kullandı.
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"Cristiano Ronaldo dönmeli mi?" sorusuna ise Zidane, "Bu şimdi konu değil. Herkes biliyor ki Ronaldo en iyisiydi, en iyilerinden biri oldu. Ama şimdi nerede olduğunu ne yaptığını biliyoruz. Şimdi konuşulacak konu bu değil." cevabını verdi.
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31 Mayıs 2018'de Real Madrid'deki görevinden ayrıldıktan bu zamana kadar geçen sürede Madrid'de yaşamaya devam ettiğini anlatan Fransız teknik adam, "Pilimi doldurdum. Şimdi, Real Madrid teknik direktörü olarak bir kez daha bu tecrübeyi yaşamak için hazırım." dedi.
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Real Madrid'i sezon boyunca dışarıdan izlediğini belirten Zidane, "Futbolcular zor bir yıl olduğunu, her zaman kazanılmayacağını ve iyi şeyler yapılmayacağını biliyorlar. Bazen değişiklik yapmayı kabul etmek gerekiyor. Şimdi burada olmanın büyük bir meydan okuma olduğunun farkındayım ama arzuluyum." şeklinde konuştu.
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Bu sezon Real Madrid'i çalıştıran Julen Lopetegui ve Santiago Solari'nin ellerinden geleni yaptıklarını, kimseyi suçlamayacağını söyleyen Zidane, "Ne olduysa oldu. Şimdi ileriye bakıp her şeyi yapmak lazım. Bunu futbolcularla yapacağım. Hemen cumartesi günü iyi işler yapmak istiyorum." açıklamasında bulundu.
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Perez'den Zidane'a övgü
Real Madrid Kulübü Başkanı Perez de "Zidane, kulübün kutsal değerlerini temsil ediyor." dedi.
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"Taraftarların üzüntü duyduğu kötü bir dönemden geçtiğimizin farkındayız." diyen Perez, "Mükemmelliği aramak bizim kalıcı değerlerimizin bir parçasıdır. İki yıllık zafer sezonlarından sonra bu sezon umduğumuz sonuçları alamadık. Bizim sorumluluğumuz takımın beklediği reaksiyonu koyacak süreci başlatmaktır." diye konuştu.
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Perez, "Kulübümüzün sembol isimlerinden biriyle, heyecan verici yeni bir dönemi yakalamak için hemen çalışmak istiyoruz." ifadesini kullandı.
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Sergio Ramos kendi sordu, kendi cevapladı
Öte yandan, Real Madrid'de son haftalarda tartışma konusu olan takım kaptanı Sergio Ramos, hakkında İspanyol basınında çıkan iddiaları resmi Twitter hesabından yanıtladı.
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Kendi yönelttiği soruları cevaplayan Ramos, Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmesinde Ajax'a karşı oynadıkları ilk maçta bilerek sarı kart görmesi ve iki maç ceza almasıyla ilgili olarak "Amsterdam'daki sarı kart baştan sona bir hataydı. Bunu yüzde 200 kabul ediyorum." sözleriyle itirafta bulundu.
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Ramos, aldığı cezadan dolayı Bernabeu'da oynadıkları ikinci maçta forma giyememiş ve Real Madrid, Ajax'a 4-1 yenilerek elenmişti.
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Ajax maçının ardından soyunma odasında kulüp başkanı Perez ile tartıştığı iddialarını yalanlamadan "Soyunma odasında konuşulanlar, orada olur ve orada çözülür." ifadesini kullanan Ramos, antrenmanda tartıştığı Marcelo için de "Her antrenmanda tartışıyoruz. Gerilim işimizin bir parçası ama sadece her gün yaşanan bir anekdot. Marcelo bir kardeşim gibi." şeklinde görüş belirtti.
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Ramos ayrıca, teknik direktör Santiago Solari'yi eleştirdiği ve gönderilmesini istediğine ilişkin iddialara da "Bu bize ait olmayan ve asla karışmayacağımız bir karar. Biz bu yere büyük bir saygı gösteriyoruz ve Real Madrid Teknik Direktörü'ne her zaman destek veriyoruz." yanıtını verdi.
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Sergio Ramos'un, Teknik Direktör Zidane ile de bir dönem arasının kötü olduğu İspanyol basınında sık sık dile getirilmişti.