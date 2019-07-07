Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünya, Messi - Medel kavgasını konuşuyor! Arjantinli yıldızdan tarihi protesto...
Copa America'da üçüncüyü belirleyen Arjantin-Şili karşılaşmasına, Lionel Messi ile Beşiktaş'ta forma giyen Gary Medel arasında yaşananlar damga vurdu.
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İşte detaylar...
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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Şili'yi 2-1 yenen Arjantin, üçüncü oldu.
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Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın üçüncülük maçında Arjantin ile Şili, Sao Paulo kentindeki Corinthians Stadı'nda karşı karşıya geldi.
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Arjantin, 12. dakikada Sergio Agüero ve 22. dakikada Paulo Dybala'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
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Şili'nin 59. dakikada Arturo Vidal'ın penaltı golüyle farkı bire indirdiği mücadelede başka gol olmadı ve Arjantin turnuvayı üçüncülükle tamamladı.
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Kupanın finalinde Brezilya ile Peru, yarın TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.
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Messi ile Medel birbirine girdi
Arjantin ile Şili'nin karşı karşıya geldiği Copa America üçüncülük maçında, Messi ve Medel birbirine girdi.
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Mücadeleye hızlı giriş yapan Tangocular, 12'de Sergio Aguero ve 22'de Dybala'nın kaydettiği gollerle 2-0 öne geçerken, maça Lionel Messi ile Başiktaşlı Gary Medel arasında çıkan kavga damga vurdu.
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37. dakikada auta çıkan pozisyon sonrasında kafa kafaya gelen ikili, birbirine girerken, hakem Mario Alberto, kırmızı kartını çıkardı.
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Messi ve Medel'in kırmızı kart görmesinin ardından takımlar sahada 10 kişi kaldı.
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Kırmızı kart gören Lionel Messi, kararı protesto etmek amacıyla madalya törenine katılmazken, maç sonu yaptığı açıklamayla tepkisi dile getirdi.
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Turnuvadaki hakem kararlarını eleştiren Arjantinli süperstar, "Medel ve bana sarı kart gösterilmesi yeterliydi. Turnuva boyunca bize saygı gösterilmedi. Bunun bir parçası olmak zorunda değildik." dedi.
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Takımına hak edilen saygının gösterilmediğini belirten Messi, "Buradan başım dik ayrılıyorum ve bu takımla gurur duyuyorum. Hak edilen saygı gösterildiğinde bu ekibin başarılı işler yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.