Dünya Kupası'nın en zayıf halka 10 takımı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünya Kupası'nın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Kim şampiyon olacak diye tahminler havada uçuşurken hazırlık maçlarında taraftarlar, takımlar hakkında fikir edinme şansını yakaladı. İşte otoritelerin görüşüne göre 32 takımdan havlu atması en muhtemel gözüken takımlar...
Görkem ÇOKSEZEN
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Görkem ÇOKSEZEN
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1 / 10
1-Avustralya
Grubunda Fransa, Danimarka ve Peru gibi takımlar bulunan Avustralya, gruptan çıkmak için en iyi formunu göstermek zounda. Genç ve tecrübeli oyunculardan müteşekkil kadroda1 19'luk Daniel Arzani'nin geleceği için büyük umutlar besleniyor. Celtic'in ofansif orta sahası Tom Rogic de fark yaratabilir. Öte yandan takım olarak Avustralya sağlam bir görüntü içinde değil.
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2-Rusya
Rusya son 10 maçında sadece 1 galibiyet kazandı. Igor Akinfeev, Alan Dzagoev ve Alexsanr Golovin kilit oyuncuları. Ruslar gol atmakta yetenekli olmayan ve sağlam savunmalarıyla öne çıkan bir takım. Gruplarında Mısır, Suudi Arabistan ve Uruguay var. İkincilik şansları olmasına rağmen işleri zor gözüküyor.
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3 / 10
3-Suudi Arabistan
12 yıl sonra turnuvaya katılan Suudi Arabistan, grubundaki Mısır, Rusya ve Uruguay arasında en zayıf halka olarak göze çarpıyor.
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4 / 10
4- Japonya
Üst üste 6. kez turnuvaya katılan Japonya'da Keisuke Honda, Makoto Hasebe, Shinji Okazaki ve Shinji Kagawa gibi güçlü bir hücum hattı var. Öte yandan Kolombiya, Polonya ve Senegal gibi zorlu bir gruptan çıkmasına pek olası gözüyle bakılmıyor.
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5 / 10
5- Güney Kore
Güney Kore turnuvaya çok düşük bir formla girecek. Güney Kore son 6 maçının 4'ünü kaybetti ve sahada ışık veren bir futbol sergilemedi. Kore temsilcisinde Son Heung-Min'in performansı merakla bekleniyor. Gruplarında son şampiyon Almanya, Meksika ve İsveç gibi zorlu takımlar var.
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6-Panama
İlk kez Dünya Kupası'nda sahne alacaklar. 2014'te bu başarıya çok yaklaşmışlardı. Tamamen kapalı kutu olan Güney Amerika temsilcisi İngiltere, Belçika ve Tunus gibi güçlü ve tecrübeli takımların bulunduğu bir grupta prestij mücadelesi verecek.
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7- Nijerya
Dünya Kupası'nda Afrika'yı en başarılı şekilde temsil eden takımlardan olan Nijerya, eski formında değil. Alex Iwobi, Kelechi Iheanacho ve Ahmed Musa güçlü hücum silahları; fakat Nijerya ölüm grubu diye tabir edilen bir yerde. Süper Kartallar'ın grubunda Arjantin, Hırvatistan ve İzlanda var.
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8 / 10
8- Mısır
Afrika'nın en başarılı takımları arasında yer alan Mısır, Mohamed Salah'ın patlama yaptığı sezonda ayrı bir enerji ile Dünya Kupası'na giriyor. Yıldız oyuncu Premier Lig'de rekorlar kırdı ve ligi 32 golle tamamladı. Uruguay dışında kimin çıkacağı belirsiz olan grupta Mısır'ın Rusya ile çetin bir mücadeleye girmesi bekleniyor.
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9 / 10
9- Fas
Fas, Dünya Kupası grubundan ilk çıkan Afrika takımı. Başarılı bir geçmişi bulunan takımda kaliteli ayaklar var. Takımın en önemli ismi Mehdi Benatia. Galatasaray'dan Younes Belhanda, Ajax'tan Hakim Ziyech kaliteli isimler; fakat gruplarında Portekiz ve İspanya gibi güçlü iki ekip var.
Görkem ÇOKSEZEN
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10 / 10
10- İran
İran'ın beşinci Dünya Kupası serüveni. Fas ile birlikte talihsiz bir gruba düşmenin üzüntüsünü yaşıyorlar. Türkiye ile yaptıkları hazırlık maçında turnuva için ne kadar yetersiz oldukları görüldü. Portekiz ve İspanya karşısında işleri çok zor.