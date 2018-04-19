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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Dünya Kupası'na bir de böyle göz atın...
Futbol

Dünya Kupası'na bir de böyle göz atın...

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesi heyecan artarken, daha önce düzenlenen Dünya Kupası'nda bu kez futbolcular başka yönleriyle ön plana çıkıyor.

Hürriyet Haber
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Şu zamana kadar düzenlenen turnuvada futbolcular ilginç stilleri ile karşımıza çıkıyor. Bakalım 2018 Dünya Kupası'nda futbolcular hangi tarzlarıyla sahada yer alacak...

Hürriyet Haber
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Karizmasıyla dikkatleri hep üstüne çeken David Beckham, bu kez saçlarını örmüştü. Stil ikonu yıldız futbolcu 2015'te yaptığı açıklamada 'Örgü kötü bir karardı' dedi.

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Hollandalı efsane futbolcu Ruud Gullit uzun rasta saçları ile sahadaki yerini almıştı.

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Brezilyalı Ronaldo 1998 Dünya Kupası'nda saçlarını tamamen traşladı.

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Nijerya forması giyen Taribo West'in ilginç tarzı...

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Kolombiyalı futbolcu Carlos Valderrama'nın saçları

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Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'ndaki tarzı

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Batı Almanya forveti Rudi Voller, 1990 Dünya Kupası'nda.

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Gianluigi Buffon'un 2006 Dünya Kupası'ndaki saç şekli...

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Christian Ziege mohikan tarzıyla yerini aldı.

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Efsane isim Roberto Baggio'nun at kuyruğu tarzı.

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Kevin Keegan'ın 1982'deki tarzı İngiltere hayranları tarafından çok sevildi

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Chris Waddle çok farklı bir şekilde karşınızda.

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Bobby Charlton'ın daha çok tarak izinden mecbur oluşan saç şekli...

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Peter Beardsley'in saç tarzı sanki makasla evde kendisi kesmiş gibi.

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İngiliz futbolcu Paul Gascoigne (Gazza) ağartılmış saçlarıyla farklı bir görünüş yakaladı.

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Brezilyalı yıldız Neymar'ın yanlardan kesilmiş ve üst kesimleri boyalı saçları da sevilen tarzlar arasına girdi.

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Portekizli Abel Xavier hem saç tarzı ve rengi hem de sakallarıyla en çok dikkat çeken futbolcular arasında

Hürriyet Haber
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Hagi'nin kaptanlığını yaptığı Romanya Milli Takımı 98 Dünya Kupası'na böyle damgasını vurdu.

Hürriyet Haber
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Brezilya'nın efsanelerinden Ronaldinho'nun hiç değişmeyen tarzı.

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