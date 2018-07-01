Dünya Kupası sonrası Fenerbahçe'ye geliyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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2018 Dünya Kupası devam ederken bu sezon Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular...
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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2018 Dünya Kupası devam ederken bu sezon Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular...
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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MANUEL FERNANDES | PORTEKİZ | Kulübü: Serbest | Adı çoktan Beşiktaş'la anılmaya başladı bile. Daha önce de siyah-beyazlı ekipte top koşturan Fernandes, Lokomotiv Moskova ile çok iyi bir sezon geçirdi. Bonservisi elinde olan oyuncu, Süper Lig ekipleri için önemli bir alternatif.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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OLA TOIVONEN | İSVEÇ | Kulübü: Toulouse | Bir dönemin popüler golcülerinden olan Toivonen'in adı birkaç sezon önce Galatasaray'la anılıyordu. Artık 31 yaşına gelen oyuncu, Fransa'da Toulouse forması giyiyor. Almanya'ya attığı golle rakibine soğuk duş etkisi yaratan Toivonen'in fiziği halen üst seviyede. Ayrıca Toulouse'un Ligue 1'den düşmesi transferi kolaylaştırabilir.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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FAHAD AL MUWALLAD | SUUDİ ARABİSTAN | Kulübü: Al Ittihad | Suudi Arabistan'ın en popüler oyuncularından olan Al Muwallad, Dünya Kupası'nda forma giydiği süre boyunca hızıyla ve atletik yapısıyla dikkat çekti. Ülkenin günümüzdeki en önemli futbol değeri olan oyuncu Süper Lig'de iyi işler yapabilir. Zira tarzı itibarıyla tam bir Süper Lig futbolcusu!
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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AMR WARDA | MISIR | Kulübü: PAOK | Mohamed Salah'ın gölgesinde kalan Amr Warda, Yunanistan'da geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Atromitos'ta 27 maça çıkıp 11 gol attı. Kenarda ve santraforda oynayabilen Warda, Süper Lig için ideal bir Kuzey Afrikalı.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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AYOUB EL KAABI | FAS | Kulübü: Berkane | Fas Ligi'nde top koşturan El Kaabi, geçen sezon 22 maçta 12 gole imza attı. 25 yaşındaki golcü, vatandaşı Boutaib gibi Süper Lig'de esip gürleyebilir. Ayrıca Fas Ligi'nde forma giymesi de transferi kolaylaştırabilir.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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JOEL CAMPBELL | KOSTA RİKA | Kulübü: Serbest | 2014 Dünya Kupası'nda popülerlik kazanan Joel Campbell, o günlerdeki kadar ön plana çıkmasa da tarzı itibarıyla Süper Lig'e uygun bir isim. Çabukluğuyla bilinen oyuncunun en büyük artısı ise bonservisinin elinde olması. Campbell'ın adı zaman zaman Galatasaray'la anılıyor.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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KELECHI IHEANACHO | NİJERYA | Kulübü: Leicester City | Manchester City'de beklentilerin altında kalıp Leicester City'de de çok verimli olamadı. Bir kiralık hamlesi hem ona hem kulübüne hem de gideceği kulübe yararlı olabilir. Bu tür oyuncular için yeniden parlayabilecek nadir yerlerden biri Türkiye...
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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GUILLERMO OCHOA | MEKSİKA | Kulübü: Standard Liege | 2014 Dünya Kupası'ndaki performansı unutulmazdı ama değerini yansıtacak bir transfer yapamadı. Yine çok başarılı olan Ochoa, başta Fenerbahçe olmak üzere kaleci arayan Türk kulüpleri için yaraları sarabilir. 32 yaşındaki oyuncunun bonservisi de oldukça uygun.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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YERRY MINA | KOLOMBİYA | Kulübü: Barcelona | Bonservisi Barcelona'da olan Yerry Mina'yı Katalan devi kiralamak istiyor. Fenerbahçe'nin de oyuncuyu istediği konuşuluyor. Bunlar ne kadar doğru bilinmez ama turnuvada iyi bir performans sergileyen genç oyuncunun Süper Lig'de başarılı olması muhtemel.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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DAVID OSPINA | KOLOMBİYA | Kulübü: Arsenal | David Ospina, kaleci arayan Süper Lig büyükleri için her zaman opsiyon dahilindedir. Bu turnuvadan sonra da yine listeleri süslemesi muhtemel.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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ARTEM DZYUBA | RUSYA | Kulübü: Zenit | Geçen sezonu kiralık olarak Arsenal Tula'da geçiren Dzyuba, turnuvada grup aşamasında attığı gollerle damga vurdu. Geçen yaz adı Fenerbahçe'yle anılan golcü oyuncu Süper Lig'de iyi bir iz bırakabilir. Oldukça güçlü olan Dzyuba son vuruşlarıyla da öne çıkan bir golcü.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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KARIM ANSARIFARD | İRAN | Kulübü: Olympiakos | İspanya, Fas ve Portekiz'in bulunduğu gruptan 4 puan toplayarak unutulmaz bir başarıya imza atan İran'da birçok oyuncu öne çıktı ama Türkiye için en uygunu Ansarifard olabilir. Bonservisi Olympiakos'ta bulunan golcü futbolcu geçen sezon ligde 25 maça çıkıp 17 gol, 6 asistle oynadı.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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TIN JEDVAJ | HIRVATİSTAN | Kulübü: Leverkusen | 2015'te 7 milyon euro karşılığında Roma'dan Leverkusen'e transfer olan Jedvaj, Alman ekibinde asla vazgeçilmez olamadı. Henüz 22 yaşındaki oyuncu Süper Lig'e gelmesi durumunda hem faydalı hem de geleceğe yönelik önemli bir yatırım olabilir.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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FRANCIS UZOHO | NİJERYA | Kulübü: Deportivo La Coruna | Turnuvaya damga vuran isimlerden olan 19 yaşındaki Uzoho, sergilediği performansla alkış topluyor. 1.96'lık boyu ve atletik yapısıyla ön plana çıkan genç kalecinin bonservisi Deportivo'da ve İspanyol kulübünün La Liga'dan düşmesi transferi kolay kılabilir.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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AHMED MUSA | NİJERYA | Kulübü: Leicester City | Nijerya ile birlikte grup etabına damga vuran bir performans sergileyen Ahmed Musa'nın adı sık sık Galatasaray'la anılıyor. Yıldız oyuncunun kiralanması gündemde.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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BRYAN IDOWU | NİJERYA | Kulübü: Amkar Perm | Nijerya Milli Takımı'nda, Süper Lig'den birçok isim var. Onların arasına Idowu neden katılmasın? Asıl mevkisi sağ bek olan ama kanadı tamamen kullanan Idowu, Rus ekibi Amkar'da oynuyor. 26 yaşındaki oyuncunun transferi sürpriz olmaz.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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XHERDAN SHAQIRI | İSVİÇRE | Kulübü: Stoke City | Shaqiri futbol piyasasına çıktığından bu yana Türkiye'ye geleceği konuşuluyor. Bu yaz, o yaz olabilir. Stoke City'nin küme düşmesi, oyuncunun turnuvada iyi bir performans sergilemesi Süper Lig büyüklerini harekete geçirebilir.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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BRYAN RUIZ | KOSTA RİKA | Kulübü: Serbest | Eski formunda değil belki ama halen tekniği üst seviyede. 32 yaşına gelen Bryan Ruiz'in en önemli özelliği ise serbest olması. Süper Lig'de maliyeti olmadan rahatlıkla başarılı bir şekilde forma giyebilir.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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JAVIER HERNANDEZ | MEKSİKA | Kulübü: West Ham | Bir dönem Beşiktaş ilgilendi fakat sonuç alamadı. Meksika ile yine iyi bir sezon geçiren Chicharito, Süper Lig'de yel gibi esebilir.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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WAHBI KHAZRI | TUNUS | Kulübü: Sunderland | Geçen sezonu Rennes'de geçiren Khazri'nin bonservisi Sunderland'de ama İngiliz ekibinin 1. Lig'e düşmesi oyuncunun ayrılmasını kolaylaştırabilir. 2018 Dünya Kupası'nda Tunus hücumunu tek başına ateşleyen Khazri, Süper Lig profiline uygun bir isim.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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BADOU NDIAYE | SENEGAL | Kulübü: Stoke City | Listedeki isimlerden Türkiye'ye en aşina isim o. Osmanlıspor ve Galatasaray'da top koşturan Badou Ndiaye'nin yeniden Türkiye'ye dönmesi gündemde.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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MOUSSA WAGUE | SENEGAL | Kulübü: Eupen | Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncu olan Wague, henüz 19 yaşında bir sağ bek ve Belçika'nın orta halli takımlarından Eupen'de top koşturuyor. Türk takımları için iyi bir yatırım olabilir.
Kaynak: Goal / Fotoğraflar: Ajanslar
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JUAN QUINTERO | KOLOMBİYA | Kulübü: Porto | Bir dönem oldukça popüler olan Quintero, devamında büyük bir düşüş yaşasa da eski günlerine dönmeye başladı. Kolombiya ile gösterdiği performans da gözden kaçmadı. Quintero, Türk kulüplerinin gözdesi olabilir.