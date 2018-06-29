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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Dünya Kupası elçisi Victoria Lopyreva'ya yasak!
Futbol

Dünya Kupası elçisi Victoria Lopyreva'ya yasak!

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın elçisi Victoria Lopyreva, ülkesinin maçlarını stadyumdan izleyemiyor. Rusya Futbol Federasyonu, Lopyreva'ya yasak getirdi.

Fotoğraflar: Ajans
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14 Haziran'da başlayan ve 15 Temmuz'da sona erecek olan 2018 Dünya Kupası, tüm heyecanıyla sürüyor.

Fotoğraflar: Ajans
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A Grubu'nda bulunan ev sahibi Rusya, grubunu Uruguay'ın ardından ikinci sırada tamamladı ve 6 puanla bir üst tura yükseldi.

Fotoğraflar: Ajans
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Rusya'nın performansı birçoklarını şaşırttı ve gündeme oturdu. Ancak gündeme oturan diğer bir konu FIFA'nın Dünya Kupası elçisine getirilen yasak oldu.

Fotoğraflar: Ajans
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FIFA'nın Dünya Kupası elçisi Rus model Victoria Lopyreva, ülkesinin maçlarını stadyumdan izleyemiyor.

Fotoğraflar: Ajans
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Rusya Milli Takımı'nda bulunan Fedor Smolov'un eski eşi olan Lopyreva'ya yıldız futbolcunun moralinin bozulması ihtimaliyle yasak getirildi.

Fotoğraflar: Ajans
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Smolov'un morali nedeniyle performansının düşebileceğini düşünen Rusya Futbol Federasyonu, Lopyreva'dan, Rusya'nın maçlarına gelmemesini istedi.

Fotoğraflar: Ajans
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Mısır maçından önce eski eşiyle görüşen ve formasını alan Victoria Lopyreva'nın bir daha milli maçlara gelmemesi gerektiği kaydedildi.

Fotoğraflar: Ajans
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Daha önce Manchester United, Paris Saint-Germain takımlarını da ziyaret eden Victoria Lopyreva, 2003 yılında Rusya'da yılın güzeli seçilmişti.

Fotoğraflar: Ajans
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Lopyreva, Galatasaray'ı da ziyaret etmiş ve Türkiye'de hamama gitmişti.

Fotoğraflar: Ajans
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Rusya Milli Takımı futbolcusu olan Fedor Smolov'la birliktelik yaşayan Rus güzel, yaklaşık 3 yıl evli kalmalarının ardından Smolov'la boşanmışlardı.

Fotoğraflar: Ajans
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2018 Dünya Kupası kura çekiminde boy gösteren Lopyreva, güzelliğiyle dikkat çekmiş ve ilgi odağı olmuştu.

Fotoğraflar: Ajans
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İşte Victoria Lopyreva'nın güzel pozları!..

Fotoğraflar: Ajans
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