Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünya, Gomis'i konuşuyor... 'Nasıl olur da izin verirsiniz!'
Spor Toto Süper Lig'in 22.haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'da maçın başında baygınlık geçiren Gomis dünya basınında da yankı buldu.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis’in, dün akşam Kasımpaşa ile oynadıkları maçta geçirdiği baygınlık dünya basınında da çok konuşuldu. Vazovagal senkop denilen bir hastalığa sahip olan Gomis daha önce de birkaç kez saha içerisinde kısa süreli baygınlık geçirmişti.
Fotoğraflar: Ajans
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Fransız yıldız, Kasımpaşa karşılaşmasının 7. dakikasında ceza sahasında dururken bir anda yere yığıldı.Yerde kalmasının ardından sedyeyle saha kenarına götürülen Gomis, kendine geldi ve bir süre sonra oyuna geri döndü. Yıldız oyuncunun oyuna devam etmesi yabancı basının da gündemindeydi. İşte Gomis için verilen o tepkiler…
Fotoğraflar: Ajans
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The Sun: Büyük korku! Gomis, maçta bir anda bayıldı. Fakat 32 yaşındaki yıldız sağlık ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra inanılmaz şekilde oyuna geri dönmesine izin verildi. İki takım oyuncularını da korkutan olayın ardından asıl şaşılan Gomis’in oyuna devam etmesine izin verilmesi oldu.
Fotoğraflar: Ajans
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Fox Sports: Daha önce de bir kaç kez bayılan Gomis, G.Saray formasıyla Kasımpaşa karşısında yine bilincini kaybedip yerde kaldı. Daha sonra oyuna dönmesine izin verildi.
Daily Mail: Eski Swanseali Gomis, maç sırasında bayıldı ama oyuna devam etmesine izin verildi.
Fotoğraflar: Ajans
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L’equipe: Daha önce de birkaç kez bayılan Gomis yine aynı sıkıntıyı yaşadı. Yıldız oyuncu ufak rahatsızlığının ardından oyuna geri döndü.
Daily Mirror: Vasovagal senkop nedeniyle daha önce de maç ve antrenmanlarda bayılan Gomis sahada yığılıp kaldı. Asıl dikkat çeken ise Gomis’in 90 dakika oyunda kalmış olması.
Fotoğraflar: Ajans
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"Herkesi korkuttuğum için özür dilerim" Bafetimbi Gomis, maç sırasında yaşadığı baygınlık hakkında konuştu. İzlemek için videoya tıklayınız...