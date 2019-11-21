Dünya Futbolcular Birliği'nden 'Türkiye'ye gitmeyin' uyarısı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Dünya Futbolcular Birliği'nden 'Türkiye'ye gitmeyin' uyarısı!
Dünya Futbolcular Birliği FIFPro, 7 Türk takımı hakkında 'Bu takımlara transfer olurken dikkat edin' uyarısında bulundu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Dünya Futbolcular Birliği, Türk futbolunu derinden sarsan bir uyarı yayınladı.
2
Türk futbolunun giderek kötüleşen ekonomisine dikkat çeken Dünya Futbolcular Birliği, oyuncuları özellikle 7 takım hakkında uyardı.
3
Oyuncuların mali güvenliği için yayınlanan makalede, Türk takımlarının borçlarının her geçen gün arttığına ve maaş ödemelerinde aksama yaşanabileceğine yer verildi.
4
Türk takımları ve oyuncular arasındaki uyuşmazlık davalarının vurgulandığı makalede, "Bu kulüplerle sözleşme imzalarken dikkat edin" ifadeleri kullanıldı.
5
FIFA Uyuşmazlık Kurulu'nda görülen davalarının %15'inde Türk takımlarının olduğunu altı çizen Dünya Futbolcular Birliği, bu rakamın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla 'orantısız fazla' olduğunu belirtti.
6
Dünya Futbolcular Birliği tarafından yapılan açıklama ve ismi verilerek dikkat edilmesi gerektiği söylenen 7 takım şu şekilde;
7
"Türkiye'den herhangi bir takımla sözleşme imzalamadan önce kontratlarınızı bir avukata ya da Dünya Futbolcular Birliği'ne kontrol ettirmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz."
8
"Bazı Türk kulüpleri, FIFA nezdinde maaş bütçesini düşük göstermek için maç başı bonuslar gibi bazı ödeme kalemlerini kontratlara özellikle yazmıyor."
9
"Dünya Futbolcular Birliği olarak, Türkiye'de henüz ilk maaşını bile alamayan ve yardım isteyen oyuncularla iletişim halindeyiz."
10
"Futbolculara önerimiz, maç başı bonuslar gibi ödeme kalemlerini ve alacakları her ödemeyi sözleşmelerine özellikle ekletmeleri."
11
"Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA'nın isteği doğrultusunda bu kulüplerle masaya oturmaması ve bu konuya yeni standartlar getirmemesi sebebiyle hayal kırıklığına uğradığımızı belirtmek isterim."
12
"Dünya Futbolcular Birliği ve Türkiye'deki dengimiz Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği olarak Mart ayında Türkiye Futbol Federasyonu'na konuyla ilgili yazdığımız mektuba üzerinden 8 ay geçmesine rağmen cevap alamadığımızı hatırlatırız."
13
"Hala Türkiye Futbol Federasyonu'ndan cevap bekliyoruz."
14
İşte Dünya Futbolcular Birliği'nin 'bu takımlara transfer olurken dikkat edin' dediği 7 Türk takımı: