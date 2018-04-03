Dünya Cengiz Ünder'i konuşuyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Roma’da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in Spor Arena Plus için verdiği özel röportaj dünya basınında da geniş yer buldu. İtalya’dan İngiltere’ye Portekiz’den Brezilya’ya kadar pek çok ülke Cengiz’in açıklamalarını manşetlerine taşıdı.
Koray DURKAL
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Koray DURKAL
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Şampiyonlar Ligi’nde dünya devi Barcelona ile eşleşen Roma’da yıldız oyuncu Cengiz Ünder’in, Messi, Salah, Monchi ve Manchester City hakkında Spor Arena Plus’a yaptığı açıklamalar dünyanın en önemli gazetelerinin manşetlerini süsledi. La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Romanista, Sky Sport, ESPN, Daily Mail, Fox Sport ve Ojogo başta olmak üzere önemli gazete ve internet siteleri genç yıldızın sözlerine geniş yer ayırdı.
*Manchester City’den teklif aldım ancak Roma’yı tercih ettim. Açıkçası burayı tercih etmemde temel etken Roma’nın bana ve bu transfere bakış açısıydı. Benim için sundukları proje, teknik direktörün ve kulübün bana olan tutumu bizim için önemliydi. O an Salah’ın satılması ile birlikte kadro açısında da uygun bir durum söz konusuydu. Başakşehir’in de Roma ile anlaşması ile bu transfer gerçekleşti.
Koray DURKAL
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*Monchi çok büyük ve çok başarılı bir isim. Bana olan güvenini daha ilk günden hissettirdi. Her zaman Roma’nın geleceği için çok önemli bir oyuncu olabileceğimi söylüyor.
*Messi’nin videolarıyla büyüdüm. Onun gibi büyük bir futbolcu ile oynayacak olmak çok gurur verici bir şey. Ama umarım kazanan biz oluruz. Ronaldo’ya büyük saygı duyuyorum ama Messi benim için özel bir yere sahip. Bana göre dünyanın en iyisi o.
*Attığım her golün hayalini kuruyorum. Ama Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Shakhtar Donetsk’e attığım golü asla unutamam.
*Manchester City’de oynayan David Silva’yı ben çok beğeniyorum ve kendime örnek alıyorum.
Koray DURKAL
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Spor Arena Plus'a gitmek için tıklayınız: https://edergi.sporarena.com/?utm_source=header&utm_medium=site&utm_campaign
Koray DURKAL
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CENGİZ ÜNDER İÇİN NE DEDİLER?
Cengiz Ünder'in Türkiye'de yetişmesine payı olan isimler yıldız oyuncuyu anlattı. İşte gerek Türkiye'den gerekse İtalya'dan aldığımız Cengiz Ünder yorumları...
Koray DURKAL
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HÜSEYİN EROĞLU (ALTINORDU A TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ)
Cengiz uzun yıllar bizimle birlikte çalıştı. Hedefimiz uluslararası bir kulüpte oynamasıydı. Cengiz bizi aştığında da Başakşehir’e gitti. Her iki ayağını kullanması, çok süratli olması ve her yerden topa vurabilmesi en önemli özellikleri. Eğer Cengiz Brezilyalı bir oyuncu olsaydı Roma’ya 100 milyon Euro’ya giderdi. Roma’ya giderken herkes İtalyan futbolu için zor diyordu. Bense dil olarak problemini çözerse futbol diliyle her sorunu aşacağını ve sürekli olacağına inanıyordum. Yaptı da. Verilen şansı en iyi şekilde değerlendirdi. Roma gibi bir devin futbolcusu oldu.
Koray DURKAL
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MEHMET SEYİT ÖZKAN (ALTINORDU BAŞKANI)
2007 yılının yaz aylarıydı. Oyuncu izleme ekibimiz Sındırgı’daki bir okul maçında görmüş Cengiz’i. "Bir çocuk var çok yetenekli" dediler. Daha 10 yaşındaydı o zamanlar. İzmir dışından 12 yaşından önce futbolcu almıyorduk ama Cengiz başkaydı. Ailesine "Buraya taşının" teklifinde bulunduk. Babası, işi gereği gelemedi ama Cengiz’e ve bizlere güvendi. Cengiz Ünder'de 15-16 yaşında iken Hagi özelliklerini hissediyorduk. O zaman Cengiz için ‘Geleceğin Hagi’si’ demiştim. Cengiz sıra dışı bir çocuk. Ailesi de çok iyi.
Koray DURKAL
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MASSIMO CALLEGARI (MEDIASET)
ABD kampından bu yana Cengiz Ünder’in ne kadar etkileyici olduğunu gördük. Driplinglerinin ve her iki ayağıyla pas/şut yeteneğine sahip olduğunu herkese izletti. İlk bakışta, en sevdiği ayağını bile anlamak zordu.Teknik direktör onu oynatmak için doğru anı bekledi ve onun cevabı harikaydı. Muhteşem tempo, harika bir teknik ve doğru zamanda pas ve şut kapasitesi. Önemli ve güzel goller attı. Kaleciler için, nerede vuracağını anlamak gerçekten zor. Topa vurmadan önce atış açısını gizleyebiliyor. Dybala ondan daha iyi. Şimdilik! Farklı sistemlerde ve pozisyonlarda oynayabilir.
Koray DURKAL
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ALEX FROSIO (LA GAZZETTA DELLO SPORT)
Cengiz Ünder'in İtalyan futbolu üzerinde böyle bir etkisi olacağını beklemiyordum. Onun yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyordum ama Serie A için çok "hafif" olduğunu sanıyordum. Hızından çok belki de dayanıklılığını geliştirmesi gerekiyordu ama büyük bir karakter gösterdi ve sol ayağıyla fark yarattı. Ve bu sayede Eusebio Di Francesco'nun 4-3-3 sisteminde sağ kanatta, önemli bir rol üstlendi. Potansiyel olarak, Serie A'daki en önemli oyunculardan biri olabileceğini düşünüyorum, çünkü genel olarak ligde büyük bir kalite eksikliği var. Cengiz Ünder'de ise bu potansiyel fazlasıyla mevcut.
Koray DURKAL
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Şu an için milli kadroda yer alan Cengiz'in İtalya'ya geri çağrılma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. 20 yaşındaki yıldız, Roma'da oynadığı son 7 maçta 5 gol, 1 asistle göz doldurdu.
Koray DURKAL
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DANIELE LO MONACO (IL ROMANISTA)
Cengiz ünder İtalya'da büyük bir dönem yaşıyor çünkü Di Francesco her maçta ona güven veriyor. İlk başlarda Di Francesco, Cengiz'in Roma dünyasını, özellikle taktikleri, keşfetmesini sağlamak için onu birkaç kez kullandı. Roma'nın yaratıcılık özelliği yüksek tek sol ayak oyuncusu Cengiz hem en iyi asistleri yaptı hem de en iyi golleri attı. Verona maçından beri teknik direktör Di Francesco onu dokunulmaz olarak gösterdi ve Cengiz her maçta Roma'nın en iyisi olarak takıma olan katkısını artırdı.