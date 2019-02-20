Dünya bu maçı bekliyor! Birbirlerine girdiler...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Boks dünyası bu kapışmayı bekliyor. Büyük maç öncesi iki dev isim basın toplantısında karşı karşıya geldi.
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Henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Anthony Joshua, kendisi gibi henüz mağlubiyet tatmayan Jarrel Miller ile ringe çıkıyor.
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Haziran ayı gerçekleşecek olan mücadele öncesi basın toplantısına çıkan ikili arasında gerilim dolu anlar yaşandı.
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Amerikalı boksör Jarrell Miller, yanına yaklaşan İngiliz boksör Joshua'yı bir çırpıda iterek sinkaflı sözler sarf etti.
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Yanına yaklaştığı Miller tarafından itilen ve küfürlere maruz kalan Anthony Joshua, araya giren görevliler tarafından sakinleştirildi.
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Gerilimin sona ermesinin ardından açıklama yapan Miller, karşılaşmaya mental anlamda hazır olduğunu Anthony Joshua'yı ekran koruyucusu haline getirdiğini ve her sabah kalktığında bu karşılaşmayı düşündüğünü ifade etti.
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Üçüncü dünya ülkesinde büyüdüğünü dile getiren Miller, ailesinin çok zor zamanlar geçirdiğini ve ayaklarında ayakkabıları dahi olmadan açlıkla savaş verdiğini gördüğünü, dolayısıyla yaşadıklarının Anthony Joshua ile ringe çıkmaktan daha ağır olduğunu söylemlerine ekledi.
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Ağır siklet şampiyonu Joshua, Büyük Bebek lakaplı Jarrel Miller ile New York'ta bulunan Madison Square Garden'da karşılaşacak.
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Anthony Joshua Jarrell Miller maçı, 1 Haziran tarihinde New York Madison Square Garden'da gerçekleşecek. Karşılaşmanın TSİ sabaha karşı oynanması bekleniyor.
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İşte basın toplantısına damga vuran o anlar... (VİDEO)