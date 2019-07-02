Dünya bu kızı konuşuyor! Daha 15 yaşında...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan dünyanın en prestijli tenis turnuvası Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası ilk gününde büyük sürprize sahne oldu.
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Çim kort turnuvasının ilk gününde birçok favori tenisçi Wimbledon'a ilk turda veda etti.
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Günün en ilginç maçı, 15 yaşındaki Cori Gauff ile Wimbledon'da 5 şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki Venus Williams arasında oynandı.
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Dünya 313'üncüsü Gauff turnuvada büyük sürprizi imza atarak olay yarattı.
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Açık dönemde Wimbledon elemelerini geçerek ana tabloya kalan en genç tenisçi olan Gauff, 6-4'lük setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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Gauff, 1996 ABD Açık'ta bunu başaran Anna Kournikova'dan beri grand slam turnuvasında maç kazanan en genç kadın tenisçi oldu.
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Cori Gauff karşılaşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
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Maç sayısı sonrasında Venus Williams’la tokalaşmaya gittiğinde aralarındaki diyaloğu “Tokalaştığımızda beni tebrik etti ve böyle devam etmemi isteyerek bana şans diledi.
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Ben de ‘yaptığın her şey için çok teşekkür ederim. Sen olmasan burada olamazdım’ dedim” şeklinde aktardı.
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Kadınlar dünya sıralamasının 39. basamağındaki Yulia Putintseva, Birmingham Klasik Turnuvası’nın 2. turunda elediği dünya 2 numarası Naomi Osaka’yı bir kez daha yendi. Putintseva, maçı 2-0 (7-6, 6-2) kazandı.
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Klasmanın 139. basamağındaki Magdalena Rybarikova, 10 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka'yı, dünya 85 numarası Madison Brengle da Fransa Açık'ta final oynayan 16 numaralı seribaşı Marketa Vondrousova'yı 2-0'lık skorla eledi.
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Kadınlarda 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 7 numaralı seribaşı Simona Halep, 12 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova ve 14 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ise yollarına devam etti.
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Tek erkekler ana tablo karşılaşmaları da iki büyük sürprizle başladı.
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Zverev ve Tsitsipas elendi
Klasmanın 221. basamağındaki Steve Darcis, 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-0, dünya 89'uncusu Thomas Fabbiano da 7 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas'ı 3-2 yenerek 2. tura çıktı.
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Unvanını korumaya çalışacak dünya 1 numarası Novak Djokovic, Philipp Kohlschreiber'i, geçen yılın finalisti 4 numaralı seribaşı Kevin Anderson ise Pierre-Hugues Herbert'i 3-0 ile geçti. 10 numaralı seribaşı Karen Khachanov ve 11 numaralı seribaşı Daniil Medvedev de 2. tur bileti aldı.
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Federer ve Barty korta çıkacak
Wimbledon'da yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Roger Federer, Lloyd Harris, 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal ise Yuichi Sugita ile karşılaşacak.
Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile Zheng Saisai ve 5 numaralı seribaşı Angelique Kerber ile Tatjana Maria mücadele edecek.