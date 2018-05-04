Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünya, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına çıkmamasını konuşuyor
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin, siyah beyazlı ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edilmesi Avrupa basınında da yankı uyandırdı.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından iptal edildi.
Fotoğraflar: Ajans
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Beşiktaş'ın kararı ve Mete Kalkavan tarafından iptal edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı.
Fotoğraflar: Ajans
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Olaylı karşılaşmanın ardından, siyah beyazlıların tekrar mücadelesinde sahada olmaması, Avrupa medyasında da ses getirdi.
Fotoğraflar: Ajans
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Özellikle Beşiktaş'ın daha önceden açıkladığı "Maça çıkmayacağız." kararı İngiliz, Alman, Fransız ve İspanyol basınında geniş yer bulurken,Mete Kalkavan tarafından iptal edilen derbi dış basınında geniş yer buldu. İşte o haberler ve yorumlar...
Fotoğraflar: Ajans
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ALMAN BASINI:
"İstanbul derbisi iptal edildi. İtirazı reddedilen Beşiktaş, maça çıkmadı."
Fotoğraflar: Ajans
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HOLLANA BASINI:
"Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararına karşı çıkarak sahaya çıkmadı. İstanbul derbisini Fenerbahçe hükmen 3-0 kazandı." (Futbol Arena)