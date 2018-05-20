Dün gece Florya... Müthiş görüntüler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlük ortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Göztepespor'u deplasmanda 1-0 yenerek Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, başarısını taraftarlarıyla kutladı. İzmir'deki Göztepe maçının ardından özel uçakla İstanbul'a dönen sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bekleyen taraftarlarla buluştu, müthiş anlar yaşandı...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 27
Göztepe'yi deplasmanda yenerek ligi zirvede tamamlayan ve 21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da taraftarlar takımı bir an olsun yalnız bırakmadı. Havalimanında takımı karşılayan sarı-kırmızılılar, Florya'ya kadar futbolculara eşlik etti.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 27
Maçın hemen ardından tesislerin önünde toplanan binlerce sarı-kırmızılı taraftar, daha sonra içeri alındı ve Jupp Derwall sahasında futbol takımını beklemeye başladı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 27
Uzun süre kafilenin İstanbul'a gelmesini bekleyen ve tezahüratlar yaparak zaman geçiren taraftarlar, futbol takımının gelişiyle coşkuya ortak oldu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 27
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin balkonundan taraftarları selamladı. Terim'in balkona gelişiyle birlikte meşaleler yakıp, havai fişek atan futbolseverler, "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yaptı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 27
Sonrasında oyuncular da balkonda yerlerini alarak taraftarların tezahüratlarına eşlik etti. Futbolcuların da telefonlarıyla taraftarların coşkusunu kaydettikleri görüldü.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 27
TERİM:EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK Bu şampiyonluğun tarihe geçeceğini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Emeklerimizin karşılığını aldık. Böyle bir şeye camiamızın da ihtiyacı vardı. Güzel bir yarış oldu. Herkes son ana kadar yarıştaydı. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Kazanan biz olduk. Başta futbolcularım olmak üzere, eski ve yeni bütün yöneticilere teşekkür ediyorum" dedi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 27
Terim, "Hasan Hoca, Taffarel ve Ümit Hoca bana çok yardım etti. Bütün çalışanlar, hep beraber güzel bir çalışma örneği gösterdik ve Allah'a şükür mutlu sona ulaştık. İnşallah Galatasaray böyle şampiyonlukları devam ettirir. Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız. Bugünün tarihi 19.05 olduğu için de çok önemli. Rahmetli Metin Oktay'ı da yad ediyoruz. Her aldığımız ve kazandığımız kupada muhakkak tarihler bir şeylere denk geliyor" diye konuştu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 27
Yaklaşık bir saat süren kutlamanın ardından futbolcular içeri girdi ve taraftarlar da tesisi boşalttı.