Dün gece bu oldu! İzmir'de...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’nin köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 94. yıl dönümü için çeşitli etkinlikler düzenlerken, kutlamalara yine taraftarların meşale şovu damgasını vurdu.
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 94. kuruluş yıl dönümünü yine kendine özgü kutladı.
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Sarı-kırmızılı taraftarların yıllardır her 14 Haziran’da, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca dizilerek aynı anda on binlerce meşale yakmasıyla kutlanan Göztepe’nin yeni yaşı, bu yıl da coşkuyla kutlandı.
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Göztepe’nin kuruluş yıl dönümü olan 1925’e ithafen saat 19.25’ten itibaren sarı-kırmızılı taraftarlara ev sahipliği yapmaya başlayan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, saatler 20.00’yi gösterdiğinde trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Mithat Paşa Caddesine yönlendirildi.
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Saatler 22.00’yi gösterdiğinde ise klasikleşen meşale şovu başladı. Susuzdede Tepesinden yakılan meşalelerin ardındansahil kenarına dizilen on binlerce taraftar, aynı anda meşalelerini yaktı. Meşalelerin dumanından göz gözü görmedi.
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Meşaleler Göztepe için yandı
Öte yandan, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal paylaşım sitelerinde oluşturdukları “#Göztepe94yaşında” etiketiyle Göztepe’nin 94. yılını kutladı.
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Kutlamalarda çektikleri fotoğrafları yazdıkları etiketlerle paylaşan taraftarlar, coşkularını sosyal medyaya da taşıdı.
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Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kutlamalara katıldı. Soyer, taraftarlara üçlü çektirmeyi de ihmal etmedi.