Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet, Depo Photos
24 Ocak 2019 - 08:30,
Dubai uçağından transfer çıkmadı! Çünkü...
Galatasaray cephesi, Alan transferini bitirdiğini düşünürken son dakikada aldığı şok yanıtla İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.
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İşte detaylar...
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Guanghzou Evergrande Kulübü’nün yanıtı, Galatasaray’ın Dubai’den Alan Carvalho ile İstanbul’a dönmesine engel oldu! Pazar gecesi Alan ve Pato’nun transferini bitirmek için Dubai’ye giden Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile İdari Menajer Şükrü Hanedar, dün İstanbul’a eli boş döndü.
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Gomis’in ayrılığı sonrasında 5 aydır forvet transferi bekleyen taraftarlar, ara transferin son 1 haftasına girilirken Dubai’den gelen haberleri tepkiyle karşıladı. Peki, sarı kırmızılılar, tam 2 aydır görüştüğü ve anlaştığı Alan Carvalho ve masaya oturduğu Pato’yu neden alıp gelemedi. İşte yaşananların perde arkası:
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3.5 milyon Euro’ya ‘Tamam’ dedi
- Galatasaray Kulübü, Alan Carvalho transferi için futbolcu ile 23 Aralık’ta anlaştı. Brezilyalı golcü, yıllık 3.5 milyon Euro, puan başına da 5 bin Euro alacaktı. O dönem Galatasaray’ın yetki verdiği menajerler Alan Carvalho’yu, Çin Kulübü’nden bedelsiz çıkaracaklarını belirtip ayrıca imza parası da istedi.
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Bonservisi de kabul ettiler ama...
Geçen süre zarfında Çin Kulübü, Alan Carvalho’yu bedelsiz bırakmaya yanaşmadı. Galatasaray bu kez 29 yaşındaki golcü için kulübüne 3 milyon Euro bonservis ücreti teklif etti. Çin ekibi buna yeşil ışık yaktı. Alan’ın da Galatasaray’a gelme isteği üzerine artık transfere nokta koymak ve onunla birlikte ikinci golcünün transferi için Dubai’ye gidildi.
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- Galatasaray’ın bonservis ücreti teklifine karşın menajerler, bedelsiz transferin şartı olarak başlangıçta konuşulan ‘imza parasında’ diretti. Bunun üzerine Galatasaray 2 milyon Euro’luk imza parasını sezonlara bölerek ödemeyi de kabul etti. Futbolcu cephesinde artık her şey tamamdı.
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Son dakikada pürüz çıkardılar
İşler yolunda gibi görünürken, Guanghzou Evergrande Kulübü, yeni bir golcü almadan Brezilyalı futbolcunun transferine izin veremeyeceğini iletti. Alan Carvalho, Galatasaray’da forma giymek istediğini iletse de Çin kulübünün temsilcileri “Alan, takımımızın en önemli oyuncularından biri. Forvete yeni bir oyuncu almadan, görüştüğümüz futbolcuların transferini sonuçlandırmadan Alan’ı veremeyiz” dedi.
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Kısaca Çinliler Alan için Galatasaray’a kapıyı kapatmadı ancak transfere de izin vermedi. Alan’ı isteyen Galatasaray’ın bu noktada planlarını bozan ve bu transferi artık zora sokan nokta ise Çin’de transfer sezonunun 1 Mart’ta sona erecek olması... Çünkü, Türkiye’de ara transfer dönemi ocak ayı sonunda kapanacak.
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Kısaca Guanghzou Evregrande Kulübü 31 Ocak’a kadar golcü transferi yapamazsa Alan Carvalho transferi resmen kapanacak.
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Albayrak'tan Alan ve Pato açıklaması!
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Dubai dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Albayrak, "Galatasaray transfer yapacak, 10 tane futbolcu ile konuşuyoruz" dedi.